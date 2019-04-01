قلل ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، الإثنين، من شأن الخلافات بين الدول الأعضاء في الحلف، في حين يحتفل بالذكرى السنوية الـ70 لتأسيسه في واشنطن هذا الأسبوع.

وأقر ستولتنبرغ بوجود خلافات بين الأعضاء بشأن التجارة وتغير المناخ والاتفاق النووي الإيراني، لكنه أصر على أن الأعضاء الـ29 متحدون فيما يتعلق بالحاجة إلى الدفاع عن بعضهم، لا سيما في مواجهة روسيا مواجهةً صارمة.

وقال ستولتنبرغ إن "قوة الناتو تتمثل في أنه على الرغم من الخلافات، فإننا نتمكن دوماً من التوحد حول مهام رئيسية. بما في ذلك، حماية بعضنا والدفاع عن بعضنا".

ويلتقي ستولتنبرغ، الثلاثاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ومن المقرر أن يلقي كلمة أمام الكونغرس قبل أن يحتفل وزراء خارجية الحلف بالذكرى السنوية الـ70 للتوقيع على المعاهدة التأسيسية للحلف في واشنطن.