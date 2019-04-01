سياسة
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الشبكة السورية ترصد مقتل 334 مدنياً أغلبهم بيد النظام خلال الشهر الماضي
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن 334 مدنياً على الأقل قُتلوا في البلاد خلال مارس/آذار الماضي، أغلبهم بيد قوات النظام وحلفائه. وأفادت الشبكة أن قوات النظام قتلت 78 مدنياً فيما قتلت القوات الروسية 76 مدنياً.
الشبكة السورية ترصد مقتل 334 مدنياً أغلبهم بيد النظام خلال الشهر الماضي
انتشال أحد الضحايا في مدينة إدلب بعد قصف لقوات النظام 
1 أبريل 2019

وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الإثنين، مقتل 334 مدنياً على الأقل في البلاد خلال مارس/آذار الماضي، أغلبهم بيد قوات النظام وحلفائه.

وأوضحت الشبكة، في تقرير لها أن ما لا يقل عن 334 مدنياً، بينهم اثنان من الكوادر الإعلامية، واثنان من كوادر الدفاع المدني، تمَّ توثيق مقتلهم على يد أطراف النزاع الرئيسة، مضيفةً أن "من بين القتلى 85 طفلاً، و63 امرأة".

وحول الجهات التي تورطت في عمليات القتل تلك، أفاد التقرير بـ"مقتل 78 مدنياً على يد قوات النظام، من بينهم 24 طفلاً، و13 امرأة، فيما قتلت القوات الروسية 76 مدنياً، من بينهم 13 طفلاً، و8 سيدات".

وذكرت الشبكة أن "التنظيمات المتطرفة قتلت من جهتها 33 مدنياً، من بينهم طفلان، فيما قُتل مدني واحد على يد فصائل في المعارضة".

وأكدت الشبكة أن تنظيم PYD الإرهابي قتل "18 مدنياً، بينهم 9 أطفال وامرأة واحدة"، فيما "سقط 9 مدنيين من بينهم طفل واحد، وامرأة واحدة" نتيجة لقصف التحالف الدولي لتنظيم داعش الإرهابي.

ورصدَ التقرير "مقتل 119 مدنياً، بينهم 36 طفلاً، و40 سيدة على يد جهات أخرى غير معروفة"، مشيراً إلى أن "الضحايا بينهم اثنان من كوادر الدفاع المدني، قضى أحدهما جراء قصف مدفعية قوات النظام، فيما قضى الآخر إثر قصف روسي".

كذلك فإن من بين الضحايا "اثنين من الكوادر الإعلامية، قضى أحدهما على يد قوات النظام، فيما قضى الآخر جراء قصف طيران روسي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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