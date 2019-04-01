عرضت الحكومة النيوزيلندية على البرلمان مسودة قانون لحظر أنواع الأسلحة التي استخدمها الإرهابي برينتون تارانت في قتل 50 مسلماً في مسجدين في مدينة كرايستشيرش.

وأفاد وزير الداخلية ستيوارت ناش، الإثنين، أنه في حال مصادقة البرلمان على مسودة القانون كما هو متوقع، فسيدخل حيز التنفيذ في 12 أبريل/نيسان، أي بعد أقل من شهر من هجوم كرايستشيرش، وسيتبع القانون حظر حكومي على مبيعات الأسلحة.

ويحظر القانون المقترح، الأسلحة ذات الخزائن عالية السعة والأوتوماتيكية، والبنادق شبه الأوتوماتيكية التي يمكن إضافة خزائن منفصلة إليها، وبنادق الخرطوش التي تتسع خزانتها لأكثر من خمس رصاصات.

ولن يحظر القانون أسلحة المزارعين والصيادين، ومنها أسلحة شبه أوتوماتيكية من عيار 22 وأسلحة تتسع خزائنها لـ10 رصاصات، وبنادق الخرطوش التي تحمل خمس رصاصات.

وكان إرهابي شاب يدعى برينتون تارانت 28 عاماً قام بفتح النار على مسجدين في 25 مارس/آذار في مدينة كرايستشيرش، ما أدى إلى مقتل 50 شخصاً وإصابة مثلهم.