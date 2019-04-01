سياسة
2 دقيقة قراءة
مشروع قانون لحظر أنواع الأسلحة المستخدمة في هجوم نيوزيلندا
قال وزير الداخلية ستيوارت ناش إنه في حال مصادقة البرلمان على مسودة القانون فسيدخل حيز التنفيذ في 12 أبريل/نيسان، ويحظر القانون الأسلحة ذات الخزائن عالية السعة والأوتوماتيكية والبنادق شبه الأوتوماتيكية.
مشروع قانون لحظر أنواع الأسلحة المستخدمة في هجوم نيوزيلندا
قال وزير الداخلية ستيوارت ناش إنه في حال مصادقة البرلمان على مسودة القانون فسيدخل حيز التنفيذ في 12 أبريل/نيسان / AFP
1 أبريل 2019

عرضت الحكومة النيوزيلندية على البرلمان مسودة قانون لحظر أنواع الأسلحة التي استخدمها الإرهابي برينتون تارانت في قتل 50 مسلماً في مسجدين في مدينة كرايستشيرش.

وأفاد وزير الداخلية ستيوارت ناش، الإثنين، أنه في حال مصادقة البرلمان على مسودة القانون كما هو متوقع، فسيدخل حيز التنفيذ في 12 أبريل/نيسان، أي بعد أقل من شهر من هجوم كرايستشيرش، وسيتبع القانون حظر حكومي على مبيعات الأسلحة.

ويحظر القانون المقترح، الأسلحة ذات الخزائن عالية السعة والأوتوماتيكية، والبنادق شبه الأوتوماتيكية التي يمكن إضافة خزائن منفصلة إليها، وبنادق الخرطوش التي تتسع خزانتها لأكثر من خمس رصاصات.

ولن يحظر القانون أسلحة المزارعين والصيادين، ومنها أسلحة شبه أوتوماتيكية من عيار 22 وأسلحة تتسع خزائنها لـ10 رصاصات، وبنادق الخرطوش التي تحمل خمس رصاصات.

وكان إرهابي شاب يدعى برينتون تارانت 28 عاماً قام بفتح النار على مسجدين في 25 مارس/آذار في مدينة كرايستشيرش، ما أدى إلى مقتل 50 شخصاً وإصابة مثلهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us