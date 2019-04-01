سياسة
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تحقيق يطال 7 رجال أعمال جزائريين بتهم فساد
نقلت قناة جزائرية، الإثنين، خبراً عن مصادرة جوازات سفر سبعة من رجال الأعمال، وبدء تحقيق معهم حول تهم فساد. يأتي ذلك بعد يوم واحد من اعتقال رجل الأعمال علي حداد المقرب من بوتفليقة.
تحقيق يطال 7 رجال أعمال جزائريين بتهم فساد
 النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر كشفت فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد 
1 أبريل 2019

قال تلفزيون النهار الجزائري، الإثنين، إن السلطات الجزائرية صادرت جوازات سفر سبعة من رجال الأعمال، في إطار تحقيق يتعلق بتهم فساد، دون تفاصيل عن الاعتقالات.

وكشفت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر في بيان لها، عن فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة مع إصدار أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني كإجراء احترازي في حق 7 أشخاص.

واعتقلت السلطات، الأحد، رجل الأعمال الجزائري البارز علي حداد، وهو من الدائرة المقربة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي يواجه مظاهرات حاشدة تطالب باستقالته منذ أكثر من شهر.

وأعلنت سلطات الطيران في الجزائر، الأحد، منع كل الطائرات الخاصة من الإقلاع أو الهبوط في مطارات البلاد حتى نهاية الشهر الجاري.

وفي مذكرة إلى الطيارين، قالت سلطات الطيران إنّ القرار الذي يحظر على "كل الطائرات الخاصة الجزائرية المسجّلة في الجزائر أو الخارج الإقلاع والهبوط" سيبقى سارياً حتى 30 أبريل/نيسان.

ولم يتم إعطاء تبرير لهذا الإجراء، الذي أعلن عنه بعد اعتقال السلطات لرجل الأعمال علي حداد.

وحسب وسائل إعلام جزائرية، فإنّ قرار منع تحليق الطائرات الخاصة يهدف إلى منع بعض الشخصيات البارزة من مغادرة البلاد إلى الخارج.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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