تخطّط الحكومة الإسرائيلية لإسكان ربع مليون مستوطن إسرائيلي في مرتفعات الجولان السورية المحتلة على مدى ثلاثة عقود.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الإثنين، إن الحكومة الإسرائيلية بلورت خطة لإقامة 30 ألف وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة في مرتفعات الجولان المحتلة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اعترف الأسبوع الماضي، بالسيادة الإسرائيلية على الجولان الذي احتلته إسرائيل عام 1967.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية "تشمل الخطة التي نشرت بعد الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان بأسبوع، بناء ثلاثين 30 ألف وحدة سكنية جديدة".

وأضافت أن الخطة تستهدف "زيادة عدد سكان مدينة كاتسرين بثلاثة أضعاف، وإقامة مدينتين جديدين"، وأنها تشمل "خلق فرص عمل ومشاريع في مجالي المواصلات والسياحة".

واستناداً إلى معطيات إسرائيلية رسمية، فإنه بحلول عام 2016، بلغ عدد السكان في مرتفعات الجولان 50 ألفاً، بينهم 22 ألفاً من المستوطنين الإسرائيليين.

وكان المجتمع الدولي قد رفض، خلال الأيام الماضية، الضم الإسرائيلي للجولان، معارضاً موقف الولايات المتحدة الأمريكية.