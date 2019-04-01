قالت مؤسسة مشروع بيغ بوتس الإسرائيلية إنها اكتشفت شبكة من روبوتات شبكيّة، تقوم بنشر رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي، لدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل انتخابات الأسبوع المقبل.

وقال باحثان يديران المشروع إنهما اكتشفا مئات الحسابات المزيفة، التي تنشر رسائل لدعم حزب الليكود الذي يقوده نتنياهو، وتشوّه خصومه، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وأضاف الباحثان أنهما لم يجدا أي صلة مباشرة بين الشبكة وبين نتنياهو أو الليكود، على الرغم من أن يائير ابن نتنياهو يبدي إعجابه بمشاركات حسابات هذه الشبكة. لكن حزب الليكود ينفي أي اتصال له بالشبكة.

ويتوجه الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع في غضون ثمانية أيام في سباق محموم بين نتنياهو ومنافسه الرئيسي رئيس أركان الجيش السابق بيني غانتس، يسعى فيه نتنياهو لولاية خامسة في ظل اتهامات بالفساد.