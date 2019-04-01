سياسة
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مستوطنون يعتدون على ممتلكات ويخطّون شعارات معادية للفلسطينيين شمالي القدس
اعتدى مستوطنون إسرائيليون على ممتلكات فلسطينيين، وخطّوا شعارات معادية على جدران حي بيت حنينا، شمالي مدينة القدس، في إطار ما يسمّونه "تدفيع الثمن".
مستوطنون يعتدون على ممتلكات ويخطّون شعارات معادية للفلسطينيين شمالي القدس
يقع الحي الذي تم الاعتداء عليه شمالي مدينة القدس المحتلة 
1 أبريل 2019

أعطب مستوطنون إسرائيليون إطارات عدد من السيارات، وخطّوا شعارات معادية للفلسطينيين على جدران حي بيت حنينا، شمالي مدينة القدس.

وأقدم مستوطنون على تنفيذ هذا الاعتداء، الإثنين، في إطار ما يسمّونه "تدفيع الثمن"، حسب وكالة الأناضول.

و"تدفيع الثمن" هي اعتداءات ينفذها مستوطنون إسرائيليون على ممتلكات ومقدسات إسلامية ومسيحية في الضفة الغربية، بما فيها القدس، والقرى والمدن العربية داخل إسرائيل.

ويقع الحي الذي تم الاعتداء عليه على مقربة من مستوطنة بسغات زئيف الإسرائيلية، المقامة على الأراضي الفلسطينية شمالي القدس.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان "اعتُدي على عدد من السيارات وخُطّت شعارات على سيارات وجدران"، وأضافت "الشرطة الإسرائيلية موجودة في المكان، وتؤدّي أعمال التحقيق".

وكانت مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، دعت مراراً في السنوات الماضية إلى معاقبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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