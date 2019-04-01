سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 1 أبريل/نيسان 2019
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خلاصات من TRT عربي: 1 أبريل/نيسان 2019
أردوغان: مسؤولو حزب العدالة والتنمية سيقومون بواجباتهم بغض النظر عن النتائج / AA
1 أبريل 2019

أهم الأحداث:

أردوغان يقول إن حزب العدالة والتنمية فاز بـ56% من مجموع بلديات تركيا، ووسائل إعلام جزائرية تقول إن بوتفليقة قد يستقيل هذا الأسبوع.

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أردوغان: العدالة والتنمية فاز بـ56% من البلديات

    أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حزبه العدالة والتنمية فاز بـ56% في نتائج الانتخابات المحلية التي أقيمت الأحد. [TRT عربي]

    وتوجه أردوغان، خلال خطاب أمام حشد من أنصاره، بالشكر إلى الشعب التركي، وتعهد بـ"إجراء إعادة تقييم شاملة" من أجل تدارك أخطاء الفترة الماضية. كما شدد على أن مسؤولي حزب العدالة والتنمية سيقومون بواجباتهم بغض النظر عن النتائج. [TRT عربي]

    وطلب أردوغان من مؤيدي العدالة والتنمية ألا يقلقوا أو يحزنوا، لافتاً إلى أن الحزب فاز بالانتخابات وحده أو في إطار تحالف الشعب بـ16 بلدية كبرى و24 بلدية مدينة و538 بلديات أقضية، و200 بلدة. [TRT عربي]

    احتمال استقالة بوتفليقة هذا الأسبوع

    قالت محطتا تلفزيون النهار والبلاد الجزائريتان، الأحد، إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد يستقيل هذا الأسبوع، بعد احتجاجات حاشدة وضغوط من الجيش لإنهاء حكمه المستمر منذ 20 عاماً. [رويترز]

    وجاءت هذه التقارير الإعلامية بعد أن جدد رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح، السبت، دعوته للمجلس الدستوري للبت فيما إذ كان الرئيس البالغ من العمر 82 عاماً لا يزال لائقاً بمنصبه، وذلك بموجب المادة 102 من الدستور. [وكالة الصحافة الفرنسية]

    وفي وقت متأخر، الأحد، خرج مئات إلى الشوارع في العاصمة الجزائر للمطالبة برحيل بوتفليقة، بحسب وكالة رويترز، بعد ساعات من إعلان بوتفليقة تعيين حكومة جديدة لتصريف الأعمال. [رويترز]

    مصدر:TRT عربي - وكالات
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