أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حزبه العدالة والتنمية فاز بـ56% في نتائج الانتخابات المحلية التي أقيمت الأحد.

جاء ذلك في خطاب الشرفة الذي ألقاه أمام حشد من أنصاره في المقر الرئيسي لحزب العدالة والتنمية بالعاصمة التركية أنقرة، للتعليق على نتائج الانتخابات المحلية.

وتوجه أردوغان، خلال خطابه، بالشكر إلى الشعب التركي، مضيفاً أن السبب الوحيد الذي حال دون حصول العدالة والتنمية على النتيجة المرجوة من الانتخابات "هو عدم تقديم أنفسنا للشعب بشكل كافٍ".

وتعهد الرئيس التركي بـ"إجراء إعادة تقييم شاملة" من أجل تدارك أخطاء الفترة الماضية. كما شدد على أن مسؤولي حزب العدالة والتنمية سيقومون بواجباتهم بغض النظر عن النتائج.

وطلب أردوغان من مؤيدي العدالة والتنمية ألا يقلقوا أو يحزنوا، لافتاً إلى أن حزب العدالة والتنمية فاز بالانتخابات وحده أو في إطار تحالف الشعب بـ16 بلدية كبرى و24 بلدية مدينة و538 بلديات أقضية، و200 بلدة.

وقال أردوغان إن "الشعب التركي جعل حزب العدالة والتنمية اليوم في الصدارة للمرة الـ15 في الانتخابات".

وفيما يتعلق بوضع الاقتصاد التركي، قال أردوغان "خطونا الخطوات الأولى لنقل هذه الدولة واقتصادها إلى مكان متقدم، ووضعنا نصب أعيننا أهدافاً نسعى إلى تحقيقها بحلول 2023".

وأضاف "سنعمل من أجل تسريع البرامج التي وضعناها، وإيجاد آليات عمل لتسريع عملية اتخاذ القرار وتحقيق الأهداف في جميع الوزارات والمديريات".