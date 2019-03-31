قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية سعدي غوفن إن اللجنة ستعلن النتائج النهائية للانتخابات المحلية التي جرت، الأحد، في أقرب وقت ممكن.

وأوضح غوفن، في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة أنقرة مساء الأحد، أن اللجنة تُطلع الأحزاب السياسية على نتائج الأصوات التي تم فرزها من الصناديق فور وصول النتائج إليها. كما أكد غوفن عدم ضياع أي بيانات حول نتائج الانتخابات.

وتوجه نحو 57 مليون مواطن للإدلاء بأصواتهم، الأحد، في الانتخابات المحلية التركية، التي تنافس فيها 12 حزباً، هي العدالة والتنمية والشعب الجمهوري والحركة القومية والشعوب الديمقراطي والسعادة وتركيا المستقلة والاتحاد الكبير والديمقراطي واليسار الديمقراطي وإيي والشيوعي التركي والوطن.