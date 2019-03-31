سياسة
1 دقيقة قراءة
اللجنة العليا للانتخابات التركية: سنعلن النتائج في أقرب وقت
قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية سعدي غوفن إن اللجنة ستعلن النتائج النهائية للانتخابات المحلية التي جرت، الأحد، في أقرب وقت ممكن، وأوضح أن اللجنة تُطلع مندوبي الأحزاب والمرشحين على نتائج الأصوات التي تم فرزها أولاً بأول.
اللجنة العليا للانتخابات التركية: سنعلن النتائج في أقرب وقت
رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية سعدي غوفن يقول إن اللجنة ستعلن نتائج الانتخابات المحلية في أقرب وقت ممكن / AA
31 مارس 2019

قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية سعدي غوفن إن اللجنة ستعلن النتائج النهائية للانتخابات المحلية التي جرت، الأحد، في أقرب وقت ممكن.

وأوضح غوفن، في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة أنقرة مساء الأحد، أن اللجنة تُطلع الأحزاب السياسية على نتائج الأصوات التي تم فرزها من الصناديق فور وصول النتائج إليها. كما أكد غوفن عدم ضياع أي بيانات حول نتائج الانتخابات.

وتوجه نحو 57 مليون مواطن للإدلاء بأصواتهم، الأحد، في الانتخابات المحلية التركية، التي تنافس فيها 12 حزباً، هي العدالة والتنمية والشعب الجمهوري والحركة القومية والشعوب الديمقراطي والسعادة وتركيا المستقلة والاتحاد الكبير والديمقراطي واليسار الديمقراطي وإيي والشيوعي التركي والوطن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us