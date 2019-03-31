قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "حزب العدالة والتنمية أحرز مجدداً المرتبة الأولى في الانتخابات بفارق كبير كما جرت العادة منذ انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2002".

جاء ذلك في كلمة بإسطنبول، عقب صدور النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات المحلية التي جرت الأحد.

وعن المناطق التي كسبها والتي خسرها العدالة والتنمية، علق أردوغان قائلاً "نقر بأننا كسبنا قلوب الشعب التركي في المناطق التي فزنا فيها وأننا لم نحقق النجاح المنشود في المناطق التي خسرناها وسنحدد مسارنا المستقبلي في ضوء ذلك".

وأكد الرئيس أردوغان أن على أجندة العدالة والتنمية "برنامج إصلاحات هام للغاية"، وقال " شعبنا عبّر عن إرادته مرة أخرى بمشاركة كبيرة في التصويت".

ولفت أردوغان إلى أن "الذين يحاولون تركيع شعبنا عبر زعزعة وحدته وتضامنه خسروا مجدداً".

وأوضح أن نتائج الانتخابات المحلية أظهرت أن "إخوتنا الأكراد أكدوا أنهم لن يسلموا إراداتهم للمنظمة الإرهابية PKK".

وتعهد أردوغان بمواصلة العمل "من أجل جعل بلادنا ومنطقتنا واحة طمأنينة دون أدنى تهاون حيال المنظمات الإرهابية".

وأعرب أردوغان عن شكره لزعيم حزب الحركة القومية دولت باهجلي، الذي خاض الانتخابات مع العدالة والتنمية، تحت مظلة "تحالف الشعب".