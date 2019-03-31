سياسة
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الناخبون الأطرف والأشجع في الانتخابات المحلية التركية
أدلى ملايين الأتراك، الأحد، بأصواتهم في الانتخابات المحلية التركية، إذ يتنافس 12 حزباً على تولّي إدارات المحليات، واستطاع بعض المشاركين لفت نظر وسائل الإعلام سواء لشجاعتهم أو تفرّدهم.
الناخبون الأطرف والأشجع في الانتخابات المحلية التركية
سيدة تركية مريضة تدلي بصوتها من على ناقلة الإسعاف
31 مارس 2019

توجّه ملايين الأتراك للإدلاء بأصواتهم، الأحد، في الانتخابات المحلية التركية، إذ يتنافس 12 حزباً على تولّي إدارات محلية تدوم مدتها خمس سنوات قادمة.

ومن حق 57 مليون ناخب تركي الإدلاء بأصواتهم، وجرت العملية الانتخابية في مراكز الاقتراع بين الساعة السابعة والثامنة صباحاً حتى الرابعة والخامسة مساءً في مختلف المدن التركية.

بدأ الإقبال الشعبي على مراكز الاقتراع في الصباح الباكر وأُغلقت آخر الصناديق في الخامسة مساءً، لتعلن اللجنة العليا للانتخابات، بعد فرز الأصوات، النتائج الأولية للعملية الانتخابية.

وفيما يلي نستعرض صوراً لبعض المواطنين الأتراك الذين اختاروا الإدلاء بأصواتهم بشكل طريف متفرد استطاع جذب وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

اختار الزوجان فاطمة وأوزان، ارتداء الزي التقليدي أثناء عملية التصويت، في لفتة إلى الزي الشعبي التقليدي التركي في مدينة آيدن غربي تركيا.

بينما اختار محمد كيفيلجيم، صاحب مطعم في مدينة دنيزلي جنوب غربي تركيا، اصطحاب ببغاءين يملكهما، هما ألكس وظافر، وجعلهما يشاركان في عملية التصويت بنفسها.

جاء مختار البلدية في مدينة قونية في وسط الأناضول إبراهيم أومور برفقة حصانه لينطبق عليه ما لقّبه به سكان الحي الذي يعيش فيه "المختار ذو الحصان".

فضّلت شيبنام، في منطقة تكيرداغ في مدينة إسطنبول، الذهاب مع قطتها زوبي قائلة "أنا أحبها جداً ولم أرد تركها وحيدة، لذلك جئت مع زوبي للتصويت وأداء واجبي الوطني".

بطريقة متفردة استطاع إيلهان كليتشطاش لفت وسائل الإعلام التركية بثوب الفرقة الموسيقية العسكرية العثمانية، وذلك في محاولة لإحياء التراث والتقاليد العريقة ولفت النظر للعملية الانتخابية.

رغبة في الإدلاء بصوتها في يوم وطني كهذا اختارت قيمة بردا، 81 عاماً ومريضة بضغط الدم، المجيء على نقالة الإسعاف لتضع بيدها صوتها الانتخابي في الصندوق.

وأدلى بولنت بودور، وهو مواطن تركي من ذوي الاحتياجات الخاصة، بصوته مستخدماً فمه، في مدينة أنطاليا الساحلية جنوب غربي تركيا.

بينما اختارت هذه المواطنة التركية الإدلاء بصوتها مع كلبتها الأليفة في مدينة أنطاليا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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