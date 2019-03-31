سياسة
2 دقيقة قراءة
البرازيل تفتتح مكتباً دبلوماسياً في القدس المحتلة
أعلن القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي، الأحد، أن البرازيل افتتحت مكتباً دبلوماسياً في القدس المحتلة، وذلك في مستهل زيارة يقوم بها الرئيس البرازيلي لتل أبيب.
البرازيل تفتتح مكتباً دبلوماسياً في القدس المحتلة
نتنياهو أعلن حقبة جديدة من العلاقات بين إسرائيل والبرازيل / Reuters
31 مارس 2019

قال القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن البرازيل فتحت مكتباً دبلوماسياً في القدس المحتلة، مع بدء زيارة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو لتل أبيب.

وكتب كاتس في حسابه على تويتر، الأحد، "شكراً لافتتاح مكتب دبلوماسي في القدس"، ونشر كاتس صورة له وهو يصافح نظيره البرازيلي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن لدى استقباله الرئيس البرازيلي، صباح الأحد، "حقبة جديدة من العلاقات بين إسرائيل والبرازيل".

من جهته، قال الرئيس البرازيلي اليميني إن "حكومته مصممة وبقوة على تعزيز الشراكة بين البرازيل وإسرائيل"، مضيفاً أن "التعاون في مجالات الأمن والدفاع له أهمية كبرى للبرازيل أيضاً".

وقال مسؤول في الحكومة البرازيلية لرويترز، هذا الشهر، إن الرئيس البرازيلي لم يتخذ قراراً بعد بشأن نقل السفارة البرازيلية إلى القدس لكن "يجب التصريح بشيء عن السفارة خلال الزيارة".

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن من غير المرجح أن تشهد الزيارة إعلاناً رسمياً.

ولم تتحقق أمنية نتنياهو بإعلان بولسونارو، نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، بسبب خشية الرئيس البرازيلي من تبعات سلبية على اقتصاد بلاده.

وكان نائب الرئيس البرازيلي هاملتون موراو قال لرويترز، في مقابلة في فبراير/شباط، إن نقل السفارة فكرة رديئة لأنه سيضر صادرات البلاد لدول عربية بما يشمل مبيعات أطعمة حلال تقدر بنحو خمسة مليارات دولار.

وكانت جامعة الدول العربية وجهت تحذيرات إلى البرازيل إذا نقلت سفارتها إلى القدس المحتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us