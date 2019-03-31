سياسة
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إغلاق صناديق اقتراع الانتخابات المحلية التركية في جميع المدن
أغلقت مراكز الاقتراع في الانتخابات المحلية التركية أبوابها في عموم البلاد، لتبدأ عملية فرز الأصوات وعدّها. وتحظر اللجنة العليا للانتخابات نشر الأخبار والتعليقات المتعلقة بنتائج الانتخابات قبل الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي.
إغلاق صناديق اقتراع الانتخابات المحلية التركية في جميع المدن
صناديق اقتراع الانتخابات المحلية التركية أُغلقت في تمام الساعة الخامسة مساءً في عموم البلاد / AP
31 مارس 2019

أُغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية التركية في تمام الساعة 17.00 بالتوقيت المحلي (14.00 غرينيتش) بعموم البلاد.

ووفقاً لقرار اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، فإن عملية التصويت بدأت في 32 ولاية من الولايات الواقعة شرقي وجنوب شرقي تركيا ومنطقة البحر الأسود الساعة 07.00 (04.00 غرينيتش) صباح الأحد، وانتهت في الساعة 16.00 بالتوقيت المحلي.

وبدأت عملية التصويت في الولايات التركية الأخرى الساعة 08.00 صباحاً بالتوقيت المحلي وانتهت بحلول الساعة 17.00 عصراً، لتغلق صناديق الاقتراع في عموم البلاد بهذا التوقيت.

وتحظر اللجنة العليا للانتخابات نشر الأخبار والتعليقات والمقالات بقصد الترويج، والتي من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية بحرية تامة.

كما تحظر اللجنة على وسائل الإعلام والإذاعات نشر كل ما يتعلق بالانتخابات سوى البيانات والأخبار الصادرة عنها، في الفترة بين الساعة 18.00 و21.00 بالتوقيت المحلي.

وبحلول الساعة 21.00 بالتوقيت المحلي من مساء الأحد سيُرفع الحظر عن كل ما يتعلق بالانتخابات، فيما تمنح القوانين التركية الصلاحية للجنة العليا للانتخابات برفع الحظر عن النشر قبل هذا التوقيت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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