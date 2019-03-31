أُغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية التركية في تمام الساعة 17.00 بالتوقيت المحلي (14.00 غرينيتش) بعموم البلاد.

ووفقاً لقرار اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، فإن عملية التصويت بدأت في 32 ولاية من الولايات الواقعة شرقي وجنوب شرقي تركيا ومنطقة البحر الأسود الساعة 07.00 (04.00 غرينيتش) صباح الأحد، وانتهت في الساعة 16.00 بالتوقيت المحلي.

وبدأت عملية التصويت في الولايات التركية الأخرى الساعة 08.00 صباحاً بالتوقيت المحلي وانتهت بحلول الساعة 17.00 عصراً، لتغلق صناديق الاقتراع في عموم البلاد بهذا التوقيت.

وتحظر اللجنة العليا للانتخابات نشر الأخبار والتعليقات والمقالات بقصد الترويج، والتي من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية بحرية تامة.

كما تحظر اللجنة على وسائل الإعلام والإذاعات نشر كل ما يتعلق بالانتخابات سوى البيانات والأخبار الصادرة عنها، في الفترة بين الساعة 18.00 و21.00 بالتوقيت المحلي.

وبحلول الساعة 21.00 بالتوقيت المحلي من مساء الأحد سيُرفع الحظر عن كل ما يتعلق بالانتخابات، فيما تمنح القوانين التركية الصلاحية للجنة العليا للانتخابات برفع الحظر عن النشر قبل هذا التوقيت.