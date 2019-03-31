سياسة
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أمير قطر بعد مغادرته القمة العربية: نأمل في نتائج تدعم مصلحة الشعوب العربية
خرج أمير قطر من القمة العربية المنعقدة في تونس قبل إلقاء كلمته، دون إبداء أسباب. وتباينت الآراء حول أسباب المغادرة، بين من قال إنها مبرمجة منذ إعلان مشاركة بلاده في القمة، ومن اعتبرها ردّ فعل على رسائل غير مباشرة وُجّهت إلى قطر من بعض القادة.
أمير قطر بعد مغادرته القمة العربية: نأمل في نتائج تدعم مصلحة الشعوب العربية
أمير قطر يغادر القمة العربية قبل إلقائه كلمته فيها / AFP
31 مارس 2019

غادر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الأحد، قمة تونس عقب الجلسة الافتتاحية، لكلمات القادة، داعياً إلى نتائج تُسهِم في مصلحة الشعوب العربية.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، غادر أمير قطر مدينة تونس بعد أن شارك في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الثلاثين.

وبعث أمير قطر ببرقية إلى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، أعرب فيها عن خالص شكره وتقديره لما قوبل به من حفاوة وتكريم خلال وجوده في تونس للمشاركة في اجتماعات القمة العربية في دورتها الثلاثين.

وتَطلَّع إلى أن تُسهِم نتائج القمة في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك من أجل مصلحة الشعوب العربية.

وحسب وسائل إعلام محليَّة تونسية، فإن مغادرة أمير قطر السريعة كانت مبرمجة منذ إعلان مشاركة بلاده في القمة.

وأفادت مراسلة TRT عربي في تونس انتصار الشلي، بأن مغادرة أمير قطر جاءت بعد كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية وكلمة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، التي حملت رسائل غير مباشرة إلى دولة قطر.

وقالت المراسلة إن جهوداً كبيرة بُذلت لإعادته إلى القمة، أهمها لحاق رئيس حركة النهضة به في المطار للحُؤول دون مغادرته.

وتشهد جلسة القمة حالياً إلقاء القادة والزعماء كلمات بلادهم عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية، ولا يزال وفد يمثل قطر موجوداً داخل قاعة القمة.

وتأتي مشاركة أمير قطر القصيرة في قمة تونس بعد غيابه العام الماضي عن قمة الظهران السعودية، في ظلّ أسوأ أزمة تشهدها منطقة الخليج في تاريخها، بدأت 5 يونيو 2017 حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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