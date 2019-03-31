سياسة
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وزير خارجية فنزويلا يزور تركيا الإثنين
أعلنت وزارة الخارجية التركية، الأحد، أن وزير الخارجية الفنزويلي خورجي أرياسا، سيزور تركيا لإجراء مباحثات رسمية مع المسؤولين الأتراك، في الأول من أبريل/نيسان المقبل، دون أن يشير البيان إلى مدة الزيارة.
وزير خارجية فنزويلا يزور تركيا الإثنين
خورخي أرياسا سيصل إلى أنقرة في الأول من أبريل/نيسان المقبل / AA
31 مارس 2019

يصل وزير الخارجية الفنزويلي خورجي أرياسا إلى تركيا، الإثنين، لإجراء مباحثات رسمية مع المسؤولين الأتراك.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، الأحد، أن أرياسا سيصل إلى أنقرة في الأول من أبريل/نيسان المقبل، دون أن يشير البيان إلى مدة الزيارة.

وأشار البيان إلى أن الوزير الفنزويلي سيبحث خلال زيارته العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى قضايا إقليمية ودولية.

وتشهد فنزويلا توتراً منذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي، إثر إعلان زعيم المعارضة ورئيس البرلمان خوان غوايدو، أحقيته بتولي الرئاسة مؤقتاً إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بغوايدو رئيساً انتقالياً لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا الجنوبية وأوروبا.

وأيدت بلدان، بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا، شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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