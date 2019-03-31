سياسة
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بوتين في برقية إلى القمة العربية يطرح تشكيل تحالف واسع بالمنطقة
بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببرقية إلى القمة العربية المنعقدة في تونس طرح خلالها تشكيل تحالف واسع لمكافحة الإرهاب تحت رعاية الأمم المتحدة، وتطوير تدابير الأمن الجماعي، وأضاف أن بلاده على استعداد للتعاون مع الدول العربية في جميع المجالات.
بوتين في برقية إلى القمة العربية يطرح تشكيل تحالف واسع بالمنطقة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبعث ببرقية إلى القمة العربية يطرح فيها مبادرة تشكيل تحالف واسع لمكافحة الإرهاب تحت رعاية الأمم المتحدة / AFP
31 مارس 2019

طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، مبادرات بلاده السابقة حول الشرق الأوسط، التي تهدف إلى تشكيل تحالف واسع لمكافحة الإرهاب تحت رعاية الأمم المتحدة، وتطوير تدابير الأمن الجماعي.

وأشار بوتين في برقية أرسلها إلى المشاركين في القمة العربية التي تنعقد في تونس، وفق ما أعلنته وكالة سبوتنيك الروسية، نقلاً عن الموقع الرسمي للكرملين، إلى أن "الوضع المتوتر في عديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يزيد أهمية جامعة الدول العربية كآلية للحوار والتفاعل متعدد الأطراف".

وأضاف أن بلاده على استعداد للتعاون مع الدول العربية في جميع المجالات، مشدّدًا على ضرورة حل الأزمات القائمة في المنطقة بطرق سياسية ودبلوماسية.

وقال بوتين في برقيته، إنه من أجل استقرار الوضع في المنطقة، من الضروري حل النزاع العربي-الإسرائيلي طويل الأمد، الذي ستكون نتائجه "حلّاً عادلاً للمشكلة الفلسطينية".

وانطلقت يوم الأحد، القمة العربية في دورتها العادية الثلاثين على مستوى الزعماء والقادة، في العاصمة التونسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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