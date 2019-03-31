طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، مبادرات بلاده السابقة حول الشرق الأوسط، التي تهدف إلى تشكيل تحالف واسع لمكافحة الإرهاب تحت رعاية الأمم المتحدة، وتطوير تدابير الأمن الجماعي.

وأشار بوتين في برقية أرسلها إلى المشاركين في القمة العربية التي تنعقد في تونس، وفق ما أعلنته وكالة سبوتنيك الروسية، نقلاً عن الموقع الرسمي للكرملين، إلى أن "الوضع المتوتر في عديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يزيد أهمية جامعة الدول العربية كآلية للحوار والتفاعل متعدد الأطراف".

وأضاف أن بلاده على استعداد للتعاون مع الدول العربية في جميع المجالات، مشدّدًا على ضرورة حل الأزمات القائمة في المنطقة بطرق سياسية ودبلوماسية.

وقال بوتين في برقيته، إنه من أجل استقرار الوضع في المنطقة، من الضروري حل النزاع العربي-الإسرائيلي طويل الأمد، الذي ستكون نتائجه "حلّاً عادلاً للمشكلة الفلسطينية".

وانطلقت يوم الأحد، القمة العربية في دورتها العادية الثلاثين على مستوى الزعماء والقادة، في العاصمة التونسية.