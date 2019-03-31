سياسة
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مسؤول أمني: السعودية حصلت على معلومات من هاتف الرئيس التنفيذي لأمازون
أكد مسؤول أمني في شركة أمازون حصول الحكومة السعودية على معلومات خاصة من هاتف الرئيس التنفيذي للشركة جيف بيزوس. وجاء ذلك بعد أن أنهى المسؤول تحقيقه في نشر الرسائل النصية المسربة بين بيزوس ولورين سانشيز، مذيعة التليفزيون السابقة.
مسؤول أمني: السعودية حصلت على معلومات من هاتف الرئيس التنفيذي لأمازون
رئيس الأمن لدى الرئيس التنفيذي لأمازون قال إن السعوديين وصلوا إلى هاتف بيزوس وحصلوا على بعض المعلومات / Reuters
31 مارس 2019

قال رئيس الأمن لدى الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس، السبت، إن الحكومة السعودية وصلت إلى هاتف بيزوس، وحصلت على معلومات خاصة منه.

وقال جافين دي بيكر، وهو مستشار أمني منذ فترة طويلة، إنه أنهى تحقيقه في نشر الرسائل النصية المسربة بين بيزوس ولورين سانشيز، مذيعة التليفزيون السابقة، والتي نشرتها صحيفة ناشيونال إنكوايرر في يناير/كانون الثاني، وكشفت أن بيزوس كان يواعد سانشيز.

واتهم بيزوس، الشهر الماضي، الشركة المالكة للصحيفة بمحاولة ابتزازه من خلال التهديد بنشر صور حميمية، قيل إنه أرسلها إلى سانشيز، ما لم يقل علناً إن تقرير الصحيفة عنه ليست له دوافع سياسية.

وقال دي بيكر في مقال على موقع ذا دايلي بيست إن الشركة الأم لناشيونال إنكوايرر، شركة أميريكان ميديا، طلبت أن ينفي دي بيكر أي دليل على التنصت الإلكتروني أو التسلسل في عملية حصولهم على الأخبار.

وكتب دي بيكر "خلص محققونا وعدد من الخبراء بثقة عالية إلى أن السعوديين وصلوا إلى هاتف بيزوس، وحصلوا على بعض المعلومات الخاصة، وحتى اليوم من غير الواضح إن كانت شركة أميريكان ميديا على دراية بالتفاصيل وإلى أي مدى".

وقال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير في فبراير/شباط، إن المملكة ليس لها علاقة مطلقاً بتقرير ناشيونال إنكوايرر، فيما قالت أميريكان ميديا إنها تصرفت بصورة قانونية في ما يتعلق بنشر قصة بيزوس.

وقال دي بيكر إنه رفع نتائج تحقيقه إلى مسؤولين اتحاديين أمريكيين، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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