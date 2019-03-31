سياسة
2 دقيقة قراءة
تزايد احتمالات استقالة وزراء بريطانيين بسبب خطط ماي بشأن بريكست
تواجه ماي خطر استقالة ستة من كبار الوزراء من المؤيدين والمعارضين للخروج من الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي هدّد فيه نوابٌ من حزب المحافظين الذي تتزعمه بإحباط أي محاولة منها للدعوة إلى انتخابات مبكرة.
تزايد احتمالات استقالة وزراء بريطانيين بسبب خطط ماي بشأن بريكست
ماي تواجه خطر استقالة وزراء كبار من المؤيدين والمعارضين / AFP
31 مارس 2019

ذكرت صحيفة صنداي تايمز، الأحد، أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، تواجه خطر استقالة كبار الوزراء من المؤيدين والمعارضين للخروج من الاتحاد الأوروبي، بناء على المسار الذي ستسلكه في الأيام المقبلة.

وهدد ستة وزراء على الأقل من المؤيدين للاتحاد الأوروبي، بالاستقالة إذ اتجهت إلى الخروج من الاتحاد دون اتفاق، في حين هدد الوزراء المؤيدون للخروج بالاستقالة إذا دعمت اتحاداً جمركياً مع الاتحاد الأوروبي، أو سعت لتأجيل الخروج.

من جهة أخرى ذكرت صحيفة الأوبزرفر البريطانية أن نواباً من حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي، هدّدوا بإحباط أي محاولة منها للدعوة إلى انتخابات مبكرة في مواجهة مأزق خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وقالت الصحيفة إن السياسيين حذّروا من أن أيّ محاولة لإجراء انتخابات مبكرة، ستؤدي إلى مزيدٍ من الانقسام بين المحافظين، وستفاقم الأزمة.

وزادت التكهنات بشأن احتمال الدعوة إلى انتخابات مبكرة، بعد فشل ماي للمرة الثالثة في الحصول على موافقة البرلمان على الخطة التي اتفقت عليها مع زعماء الاتحاد، بشأن الخروج من التكتل الأوروبي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us