ذكرت صحيفة صنداي تايمز، الأحد، أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، تواجه خطر استقالة كبار الوزراء من المؤيدين والمعارضين للخروج من الاتحاد الأوروبي، بناء على المسار الذي ستسلكه في الأيام المقبلة.

وهدد ستة وزراء على الأقل من المؤيدين للاتحاد الأوروبي، بالاستقالة إذ اتجهت إلى الخروج من الاتحاد دون اتفاق، في حين هدد الوزراء المؤيدون للخروج بالاستقالة إذا دعمت اتحاداً جمركياً مع الاتحاد الأوروبي، أو سعت لتأجيل الخروج.

من جهة أخرى ذكرت صحيفة الأوبزرفر البريطانية أن نواباً من حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي، هدّدوا بإحباط أي محاولة منها للدعوة إلى انتخابات مبكرة في مواجهة مأزق خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وقالت الصحيفة إن السياسيين حذّروا من أن أيّ محاولة لإجراء انتخابات مبكرة، ستؤدي إلى مزيدٍ من الانقسام بين المحافظين، وستفاقم الأزمة.

وزادت التكهنات بشأن احتمال الدعوة إلى انتخابات مبكرة، بعد فشل ماي للمرة الثالثة في الحصول على موافقة البرلمان على الخطة التي اتفقت عليها مع زعماء الاتحاد، بشأن الخروج من التكتل الأوروبي.