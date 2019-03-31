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انطلاق عملية التصويت في الانتخابات المحلية في تركيا، والجيش الجزائري يجدد الدعوة لإعلان شغور منصب الرئيس وإعادة السيادة للشعب.

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بداية التصويت في الانتخابات المحلية التركية

بدأ الناخبون الأتراك في التوجه إلى صناديق الاقتراع، مع بدء التصويت في الانتخابات المحلية، لاختيار مسؤوليهم المحليين للأعوام الخمسة المقبلة. [TRT عربي]

ومن حق نحو 57 مليون مواطن الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات، إذ من المقرر أن يتوجهوا من أجل التصويت في 194 ألفاً و390 صندوقاً انتخابياً، موزعين على جميع أنحاء الولايات التركية الـ 81. [TRT عربي]

ويتنافس في الانتخابات 12 حزباً، هي العدالة والتنمية، والشعب الجمهوري، والحركة القومية، والشعوب الديمقراطي، والسعادة، وتركيا المستقلة، والاتحاد الكبير، والديمقراطي، واليسار الديمقراطي، وإيي، والشيوعي التركي، والوطن. [الأناضول]

الجيش الجزائري يجدد الدعوة لإعلان شغور منصب الرئيس

جدد الفريق أحمد قايد صالح، قائد أركان الجيش الجزائري، السبت، الدعوة إلى تفعيل المادة 102من الدستور والتي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية وتأكيد سيادة الشعب. [TRT عربي]

وقال صالح في بيان لوزارة الدفاع بعد اجتماع لقيادات الجيش، إن "موقف الجيش الوطني الشعبي يبقى ثابتاً بما أنه يندرج دوماً ضمن إطار الشرعية الدستورية ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار ويرى دائماً أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور". [TRT عربي]

وتعالج المادة 102 من الدستور حالات استقالة الرئيس أو وفاته أو عجزه؛ إذ تنص على تنصيب رئيس مجلس الأمة خلفاً له لمدة 90 يوماً، تنظم خلالها انتخابات جديدة، أما المادتان 7 و8 فتؤكدان مبدأ أن "الشّعب مصدر كلّ سلطة"، وأن "السّلطة التّأسيسيّة ملك للشّعب". [الأناضول]