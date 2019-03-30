سياسة
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بدء فترة الصمت الانتخابي في تركيا
بدأت فترة الصمت الانتخابي في تركيا اعتباراً من السادسة مساء السبت قبيل الانتخابات المحلية المقررة الأحد. وبناء على ذلك، يُحظر اعتباراً من هذا التوقيت، نشر أية أخبار أو تعليقات أو مقالات تتضمن دعاية انتخابية.
بدء فترة الصمت الانتخابي في تركيا
اعتباراً من السادسة من مساء السبت يُحظر نشر أية أخبار أو تعليقات أو مقالات تتضمن دعاية انتخابية / AA
30 مارس 2019

بدأت فترة الصمت الانتخابي في أنحاء تركيا اعتباراً من السادسة مساء السبت بالتوقيت المحلي (الثالثة عصراً بتوقيت غرينتش) قبيل الانتخابات المحلية المقررة الأحد.

ووفقاً للجدول الزمني للانتخابات الذي سبق أن أعلنته اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، تنتهي اعتباراً من السادسة مساء السبت بالتوقيت المحلي، فترة الدعاية الانتخابية، ويتم فرض حظر للنشر على الأخبار المتعلقة بالانتخابات.

ووفقاً للمادة 49 من القانون رقم 298 الخاص بالأحكام الأساسية للانتخابات وسجلات الناخبين، فإن فترة الد عاية الانتخابية تبدأ قبل 10 أيام من موعد الانتخابات، وتنتهي في السادسة من مساء اليوم السابق للانتخابات حيث تبدأ فترة الصمت الانتخابي.

وبناء على ذلك، يُحظر اعتباراً من السادسة من مساء السبت، نشر أية أخبار أو تعليقات أو مقالات تتضمن دعاية انتخابية أو تحتوي على ما يؤثر على الحرية التامة للتصويت.

وخلال يوم الانتخابات، الأحد، يُحظر بداية من الساعة 18:00 وحتى الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي، نشر أي أخبار تتعلق بالانتخابات سوى ما تصدره اللجنة العليا للانتخابات.

وبداية من الساعة 21:00 من يوم الانتخابات يُرفع حظر النشر الانتخابي. ويمكن للجنة العليا للانتخابات أن تقرر رفع الحظر قبل الساعة 21:00 إذا ارتأت ما يستوجب ذلك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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