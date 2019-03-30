سياسة
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جيش الاحتلال يقتل فلسطينيَّين خلال مسيرة "مليونية العودة والأرض"
قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيَّين اثنين، فيما أصابت 112 بجروح متفاوتة، في مسيرة "مليونية العودة والأرض" قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة. وشارك عشرات الآلاف من الفلسطينيين، في مسيرات حاشدة تجمعت في 5 نقاط قرب الحدود مع إسرائيل.
جيش الاحتلال يقتل فلسطينيَّين خلال مسيرة "مليونية العودة والأرض"
آلاف الفلسطينيين يشاركون في مليونية العودة والأرض على الحدود الشرقية لقطاع غزة / AFP
30 مارس 2019

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، مقتل فلسطينيَّين، وإصابة 112 بجروح، إثر اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على المتظاهرين في مسيرة "مليونية العودة والأرض" قرب الحدود الشرقية للقطاع.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل نضال صقر عمارة، ومحمد جهاد سعد شرقي قطاع غزة.

وذكرت وزارة الصحة أن "112 متظاهراً أُصيبوا بجروح مختلفة، بينهم 23 بالرصاص الحي و7 بالرصاص المطاطي و5 بشظايا الرصاص، فيما أصيب 13 بقنابل الغاز بشكل مباشر، و33 بانفجار قنابل الغاز والصوت، و31 بإصابات أخرى".

وأشارت إلى أن من بين المصابين، 7 وصفت جراحهم بالخطيرة، و47 وصفت بالمتوسطة، و58 بالطفيفة.

وشارك عشرات الآلاف من الفلسطينيين، في مسيرات حاشدة تجمعت في 5 نقاط قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة مع إسرائيل، ضمن ما يعرف بـ"مليونية العودة والأرض"، التي تخرج بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لانطلاق مسيرات "العودة وكسر الحصار" المتوافقة مع ذكرى "يوم الأرض".

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات تطالب برحيل الاحتلال الإسرائيلي ورفع الحصار عن قطاع غزة وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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