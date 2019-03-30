بدأ مئات الفلسطينيين صباح السبت، التوجه إلى مناطق السياج الحدودي شرقي قطاع غزة، للمشاركة في مسيرة "مليونية الأرض والعودة".

وقال مسؤولون في وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينياً قُتل بنيران إسرائيلية بالقرب من حدود قطاع غزة، فجر السبت، وأكّد مسعفون أن الفلسطيني أصيب بشظايا رصاص.

وقال مراسل TRT عربي إن قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز تجاه المشاركين في مسيرات العودة.

وانطلقت فاعليات "مليونية الأرض والعودة"، في الذكرى السنوية الأولى لمسيرة "العودة وكسر الحصار"، الموافقة لذكرى "يوم الأرض".

وتوجّه مئات الفلسطينيين إلى 5 نقاط قرب الحدود الشرقية للقطاع مع إسرائيل، حسب وكالة الأناضول. وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، وردّدوا هتافات تطالب برفع الحصار عن القطاع، وعودة اللاجئين الفلسطينيين، ورحيل الاحتلال.

من ناحية أخرى عزّز الجيش الإسرائيلي قوّاته على طول الحدود، ونشر عشرات من القناصة على تلال رملية تقابل مناطق تجمع المتظاهرين، في الوقت الذي تتجوّل فيه سيارات وآليات عسكرية إسرائيلية بكثافة على طول الحدود مع غزة.

وحذّرت حركتا حماس والجهاد، الجمعة، خلال اجتماع لقيادة الحركتين في العاصمة اللبنانية بيروت، من أيّ اعتداء إسرائيلي يستهدف المسيرات، وأكدتا أنّ أي اعتداء إسرائيلي عليها "سيلقى ردّاً يتناسب مع حجم العدوان".

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات "العودة وكسر الحصار"، السبت، المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية إلى مراقبة انتهاكات متوقعة للجيش الإسرائيلي ضد المشاركين في المسيرات.

ووجّهت الهيئة المشاركين إلى الابتعاد عن مرمى نيران قوات الجيش الإسرائيلي، وعدم إشعال إطارات المركبات المطاطية، ووقف استخدام أي من الوسائل الخشنة وإن كانت تصنَّف سلمية.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان السبت، أنها والمؤسسات الصحية الشريكة في غزة أنهت كامل استعداداتها في المستشفيات والنقاط الطبية وسيارات الإسعاف لمواكبة انطلاق المسيرات.

وقبل عام من اليوم، انطلقت للمرة الأولى مسيرات "العودة وكسر الحصار" قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجّروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي هذه المسيرات السلمية بعنف، مما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة آلاف.