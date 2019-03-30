سياسة
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تركيا تستهدف صادرات عسكرية بقيمة 3 مليارات دولار خلال 2019
صرح رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، بأن بلاده تستهدف تصدير منتجات عسكرية دفاعية تتجاوز قيمتها 3 مليارات دولار خلال عام، وأضاف أن جنوب شرقي آسيا عموماً، وماليزيا خصوصاً، من أبرز المناطق على قائمة شركات الصناعات الدفاعية التركية.
تركيا تستهدف صادرات عسكرية بقيمة 3 مليارات دولار خلال 2019
تشارك تركيا في "معرض لانكاوي الدولي للملاحة والفضاء" (ليما 2019) بماليزيا / AA
30 مارس 2019

قال رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، إنهم يستهدفون تصدير منتجات عسكرية دفاعية تتجاوز قيمتها 3 مليارات دولار خلال عام 2019، بحسب وكالة الأناضول.

جاء ذلك خلال حديث صحفي على هامش مشاركته في "معرض لانكاوي الدولي للملاحة والفضاء" (ليما 2019) بماليزيا، الذي يستمر خلال الفترة 26-30 مارس/آذار الجاري.

ومن المقرر أن تستعرض 6 شركات تركية منتجاتها خلال المعرض، بهدف التعريف والتسويق والبيع، بما في ذلك الأسلحة الجوية والبرية والبحرية.

وأضاف دمير أن جنوب شرقي آسيا بشكل عام، وماليزيا بشكل خاص، تعدّ من أبرز المناطق الموجودة على قائمة شركات الصناعات الدفاعية التركية، لتصدير منتجاتها إليها وتحقيق التعاون معها.

وشدد على أن زيادة حجم صادرات الصناعات الدفاعية أمر لا يمكن تحقيقه بين ليلة وضحاها، بل يحتاج إلى مزيد من الصبر ليتحقق على المدى الطويل.

وتابع قائلاً "نستهدف هذا العام تخطّي عتبة 3 مليارات دولار في صادرات الصناعات الدفاعية، إذ نولي تخطّي هذه العتبة أهمية كبيرة".

وأفاد دمير بأن دخول أنظمة ومنتجات الصناعات الدفاعية التركية الخدمة، وأداءها الجيد على أرض الواقع، عاملان مهمان في زيادة حجم صادرات القطّاع، وتخطي العتبة المستهدفة في هذا الخصوص.

وذكر أن استخدام بعض المنتجات المحلية مثل الطائرات دون طيّار الاستطلاعية والعسكرية، والصواريخ الموجَّهة، في العمليات العسكرية على أرض الواقع، زاد الإقبال الخارجي على المنتجات والأنظمة الدفاعية التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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