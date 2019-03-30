قصفت مقاتلات تابعة لسلاح الجو التركي، السبت، معسكرات تابعة لمنظمة PKK الإرهابية، وعدداً من عناصرها في شمال العراق، كانوا يستعدون لتنفيذ هجمات على وحدات تركية.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، السبت، أن المقاتلات أغارت على أهداف تابعة لقياديي المنظمة الإرهابية، وعدداً من أفرادها في إطار عملية أسمتها "المخلب".

وأشار البيان إلى أن المقاتلات قصفت في ساعات الصباح، مقرات قيادة وملاجئ ومخابئ لقادة المنظمة في جبل قنديل، شمالي العراق.

وأضاف أن القصف استهدف أيضاً مجموعة من الإرهابيين، تم رصدها وهي تستعد لتنفيذ هجمات على وحدات حدودية تركية في منطقتي هاكورك، وأفاشين باسيان، في شمال العراق.