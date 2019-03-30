سياسة
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ترمب ينوي التحدث مع بوتين بعد إرسال عسكريين روس إلى فنزويلا
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنه قد يتحدث مع الرئيسين الروسي والصيني بشأن الأزمة في فنزويلا. وتخشى الولايات المتحدة من الدعم الروسي للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وتزايد هذا الخوف بعد إرسال موسكو متخصصين عسكريين إلى فنزويلا.
ترمب ينوي التحدث مع بوتين بعد إرسال عسكريين روس إلى فنزويلا
ترمب يقول إنه سيتحدث إلى كثير من الناس، ربما الرئيس بوتين وربما الرئيس الصيني / Reuters
30 مارس 2019

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، إنه سيتحدث، على الأرجح، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن الأزمة في فنزويلا.

وبعد أن حذّر البيت الأبيض روسيا والدول الأخرى من دعم الرئيس نيكولاس مادورو بإرسال قوات وعتاد عسكري لفنزويلا، قال ترمب "سنتحدث على الأرجح في مرحلة ما".

وأضاف ترمب في حديث إلى الصحفيين "سأتحدث إلى كثير من الناس، ربما الرئيس بوتين وربما الرئيس الصيني شي".

من جهته، قال وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو، الجمعة، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون يبعث إليه برسائل تطالبه بفعل "الشيء الصحيح".

وقال بادرينو في تصريحات صحفية "سيد بولتون، أبلغك بأننا نفعل الشيء الصحيح، فعل الشيء الصحيح هو تنفيذ ما هو منصوص عليه في الدستور، فعل الشيء الصحيح هو احترام إرادة الشعب".

بدوره، قال الممثل الأمريكي الخاص بشأن فنزويلا، الجمعة، إن وزير الخارجية مايك بومبيو لديه قائمة خيارات تشمل فرض عقوبات يمكن أن تستخدمها واشنطن للرد على وجود قوات روسية في فنزويلا.

وأضاف الممثل الخاص إليوت أبرامز "لدينا قائمة خيارات رفعناها إلى الوزير. وكثير من الأمور يمكن نفعله من الناحية الاقتصادية في ما يتعلق بالعقوبات".

ومضى قائلاً "لدينا خيارات وسيكون من الخطأ أن يظن الروس أن بوسعهم التصرف بحرية".

وكانت روسيا قد قالت، الخميس، إنها أرسلت "متخصصين" إلى فنزويلا، في إطار اتفاق للتعاون العسكري، لكنها أكدت أن القوات لا تمثل تهديداً للأمن الإقليمي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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