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خلاصات من TRT عربي: 30 مارس/آذار 2019
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خلاصات من TRT عربي: 30 مارس/آذار 2019
مظاهرات حاشدة في الجزائر بعد دعوة الجيش لتفعيل المادة 102 من الدستور / Reuters
30 مارس 2019

أهم الأحداث:

مظاهرة مليونية في الجزائر للمطالبة في برحيل بوتفليقة، ومجلس العموم البريطاني يرفض اتفاق بريكست للمرة الثالثة.

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تظاهرات حاشدة في الجزائر بعد دعوة الجيش لتفعيل المادة 102 من الدستور

تحولت الجمعة السادسة للحراك الشعبي بالجزائر، إلى استفتاء في الشارع يطالب برحيل كل رموز نظام الحكم الحالي بعد مقترح لقيادة الجيش لتطبيق مادة دستورية حول شغور منصب الرئيس كحل للأزمة. وحافظ الحراك الشعبي على زخمه بخروج مئات الآلاف في مظاهرات غصت بها شوارع الجزائر العاصمة ومدن أخرى. [الأناضول]

وقال ضباط في الشرطة إن نحو مليون جزائري احتشدوا في وسط العاصمة الجمعة للمطالبة باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أكبر مظاهرة منذ انطلاق الاحتجاجات قبل نحو ستة أسابيع. [رويترز]

وتباينت شعارات وهتافات رفعها المتظاهرون بين آراء تقبل تطبيق هذه المادة، لكن بضمان عدم إشراف أي من وجوه النظام الحالي على المرحلة الانتقالية، وآراء أخرى تدعو إلى الرجوع إلى المادة 7 من الدستور التي تنص على أن الشعب مصدر السلطات. وبرزت شعارات لأول مرة تخص مطالب الجماهير بشأن الحل المطلوب للأزمة مثل "الشعب فوق الدستور". [الأناضول]

النواب البريطانيون يرفضون اتفاق بريكست للمرة الثالثة

رفض النواب البريطانيون للمرة الثالثة اتفاق بريكست الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، مما يزيد احتمالات خروج بريطانيا من التكتل "دون اتفاق"، أو تأجيل العملية برمّتها لفترة طويلة. [وكالة الصحافة الفرنسية]

ورفض النواب الاتفاق المتفاوَض عليه مع قادة الاتحاد الأوروبي العام الفائت، بأغلبية 344 صوتاً مقابل 286 صوتاً في جلسة طارئة عقدها مجلس العموم، مما دفع بالجنيه الإسترليني إلى الهبوط على الفور. وفور إعلان نتيجة التصويت دعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك إلى قمة أوروبية طارئة تُعقد في 10 أبريل/نيسان لبحث التطورات. [وكالة الصحافة الفرنسية]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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