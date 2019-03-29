سياسة
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ذكرى مسيرات العودة الأولى.. دعوات لحشود مليونية رغم التهديدات الإسرائيلية
بين حشودات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي واستعداد شعبي واسع لمظاهرات السبت، تترقب غزة الذكرى الأولى لمسيرات العودة في 30 مارس/آذار في ظل وضع أمني متوتر، وجولات مصرية مكوكية لتثبيت التهدئة بين غزة وإسرائيل.
ذكرى مسيرات العودة الأولى.. دعوات لحشود مليونية رغم التهديدات الإسرائيلية
الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة دعت لأوسع مشاركة في مظاهرات الـ30 من مارس/آذار على حدود غزة / Reuters
29 مارس 2019

ما المهم: بعد عام كامل من المسيرات والمظاهرات، يتأهب الفلسطينيون في 30 من مارس/آذار الجاري لإحياء الذكرى الأولى لمسيرات العودة، في ظل أجواء متوترة قد تنبئ بتصعيد جديد ضد قطاع غزة.

المشهد: دعا منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، جيمي ماكغولدريك، إلى "اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع وقوع خسائر في الأرواح والإصابات بقطاع غزة خلال مسيرات العودة وكسر الحصار".

وقال في بيان صحفي، الجمعة "ينبغي للقوات الأمنية الإسرائيلية التأكد من أن ردّها يتماشى مع الالتزامات القانونية الدولية". وأضاف "العام المنصرم شهد خسائر جسيمة في الأرواح، وإصابات فادحة في قطاع غزة، وكان مقتل الأطفال وإصابتهم بجروح من بين أكثر الآثار المأساوية".

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار دعت في مؤتمر صحفي، الجمعة، لأوسع مشاركة في مليونية الأرض والعودة، وقالت "إنّ شعبنا الفلسطيني قد قرر السير نحو الحرية مهما كلف ذلك من ثمن وتضحيات".

وتجري حالياً استعدادات كبيرة لمشاركة واسعة في "مليونية الأرض والعودة" في مخيمات العودة شرقي قطاع غزة، بالتزامن مع دعوات لمسيرات باتجاه أماكن الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بالتزامن مع الذكرى الـ43 ليوم الأرض.

على صعيد آخر، قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي حركة المقاومة الإسلامية حماس في بيان، الجمعة، إن "حركته تعمل بوساطة مصرية للتوصل لتفاهمات جدية مع إسرائيل لحل الأزمة الإنسانية في غزة".

إسرائيل من جانبها أوصلت عدة رسائل عبر الوسطاء المصريين بضرورة إيقاف الفعاليات التي يقوم بها الفلسطينيون على حدود قطاع غزة، والتي تشمل إرسال بالونات حارقة تتخطى الحدود إلى بلدات غلاف غزة، وفعاليات أٌطلق عليها "الإرباك الليلي".

من جهة أخرى أعلن الجيش الإسرائيلي دفعه مزيداً من القوات خلال الأيام الأخيرة إلى حدود قطاع غزة، تحسباً لمسيرات حاشدة متوقعة.

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد زيارة الحدود مع قطاع غزة ولقاء قادة عسكريين إسرائيليين "ليعلم كل الإسرائيليين أنه إذا تطلب الأمر القيام بحملة شاملة فإننا سنقوم بها بقوة وأمان وبعد أن نستنفد كل الخيارات الأخرى".

بدوره أكد مدير دائرة الأطباء بوزارة الصحة بغزة أحمد شتات, في تصريح صحفي، الأربعاء، أن مستشفيات وزارته بطواقمها الطبية رفعت حالة جاهزيتها للتعامل مع الإصابات المحتملة بالتزامن مع الذكرى الأولى لمسيرة العودة الكبرى.

الخلفيات والدوافع: تطالب الاحتجاجات التي أُطلق عليها اسم مسيرات العودة بحق الفلسطينيين في العودة إلى الأراضي التي هُجر منها آباؤهم وأجدادهم، وإلى رفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع والذي أوصل الأوضاع في غزة إلى شفا الانهيار.

ومنذ انطلاقها العام الماضي واجهت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على حدود قطاع غزة، المسيرات السلمية بالقوة المفرطة، ما أدى لمقتل عدد كبير من الفلسطينيين.

إذ قالت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان صادر عن مركز المعلومات فيها أن 266 سقطوا برصاص جيش الاحتلال منذ انطلاق مسيرات العودة، بينما أصيب أكثر من 30 ألف شخص.

وكشف تحقيق أجرته لجنة تابعة للأمم المتحدة، في فبراير/شباط الماضي أن هناك أدلة على أن إسرائيل ارتكبت ما يمكن أن يشكل "جرائم ضد الإنسانية" في ردها على مظاهرات غزة 2018، حيث استهدف قناصة أشخاصاً كان يظهر بوضوح أنهم أطفال وطواقم طبية وصحفيون.

ما التالي: أعلن رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية أن الحركة "أمام مفترق طرق وفحص جاد لمواقف الاحتلال وردوده على مطالب الشعب" ، مشيراً إلى أنه في ضوء ذلك سيتم تحديد المسار الذي ستكون الأوضاع عليه في الساعات القادمة و في "مليونية يوم الأرض".

ورغم الهدوء الذي ساد الأسبوع الجاري بعد وساطة مصرية، والإعلان عن الحشودات الإسرائيلية قرب غزة، فإن الاستقرار الهش سيتعرض للاختبار جديد خلال المظاهرات الحاشدة المرتقبة في مظاهرات السبت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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