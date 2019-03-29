سياسة
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تخصيص 553 ألف عنصر أمن لتأمين الانتخابات المحلية التركية
قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إنه تم تخصيص 553 ألف عنصر أمن، لتأمين الانتخابات المحلية المقررة في 31 مارس/ آذار الجاري. وشدد صويلو على عدم السماح بأي عمل مخالف للقانون، قد يتم اللجوء إليه تحت ذريعة نتائج الانتخابات.
تخصيص 553 ألف عنصر أمن لتأمين الانتخابات المحلية التركية
تخصيص 553 ألف عنصر أمن لتأمين الانتخابات المحلية التركية المقررة في 31 مارس/آذار الجاري / AA
29 مارس 2019

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الجمعة، تخصيص 553 ألف عنصر أمن، لتأمين الانتخابات المحلية المقررة في 31 مارس/آذار الجاري.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي، عقده بمقر الوزارة في العاصمة أنقرة، إنه تم اتخاذ تدابير برية وجوية وبحرية، وتخصيص 6 آلاف و745 سيارة مدرعة، و126 طائرة مختلفة، و294 مركبة مائية.

وشدد صويلو على عدم السماح بأي عمل مخالف للقانون، قد يتم اللجوء إليه تحت ذريعة نتائج الانتخابات.

وفي وقت سابق، أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، سعدي غوفن، اتخاذ كافة التدابير الأمنية المتعلقة بالانتخابات المحلية المقبلة.

وبحسب بيانات حصلت عليها وكالة الأناضول من اللجنة العليا للانتخابات، فإن 57 مليون ناخب في عموم تركيا، سيدلون بأصواتهم في 194 ألفاً و390 صندوقاً انتخابياً.

وأوضح وزير الداخلية أن التدابير المتخذة تستهدف 3 مراحل هي "فترة الحملات الانتخابية"، و"يوم الانتخابات"، و"فترة ما بعد الانتخابات".

وأشار إلى تأسيس "لجنة تنسيق الانتخابات" التي ستكون على ارتباط مع الولايات التركية الـ81.

كما لفت إلى تشكيل "مركز الطوارئ الأمنية" بمقر وزارة الداخلية، مشيراً أنه سيكون على تواصل مع فروع له في جميع الولايات لمتابعة عمليات الاقتراع بشكل متواصل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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