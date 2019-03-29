سياسة
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البرلمان البريطاني يرفض اتفاق "بريكست" والاتحاد الأوروبي يدعو لعقد قمة
رفض مجلس العموم البريطاني اتفاق الحكومة للخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) للمرة الثالثة. وصوت مجلس العموم بواقع 344 صوتاً مقابل 286 ضد الاتفاق الذي أبرمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي.
البرلمان البريطاني يرفض اتفاق "بريكست" والاتحاد الأوروبي يدعو لعقد قمة
صوت مجلس العموم البريطاني ضد الاتفاق الذي أبرمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي / Reuters
29 مارس 2019

رفض مجلس العموم البريطاني، الجمعة، اتفاق خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، للمرة الثالثة، ما يفتح الطريق أمام تأجيل العملية إلى 12 أبريل/نيسان المقبل.

وصوت مجلس العموم بواقع 344 صوتاً مقابل 286 ضد الاتفاق الذي أبرمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي.

ووفق الاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، سيؤدي هذا الرفض إلى تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد إلى 12 أبريل/نيسان المقبل.

وسبق أن رفض البرلمان الاتفاق في عمليتي تصويت جرت الأولى في 15 يناير/كانون الثاني الماضي، والثانية في 12 مارس/آذار الحالي.

من جانب آخر، أعلن رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، دونالد تاسك، قراره عقد قمة في 10 أبريل/نيسان المقبل، بعد أن رفض البرلمان البريطاني اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في تغريدة لتاسك، الجمعة، عبر حسابه في تويتر، عقب رفض البرلمان البريطاني الاتفاق.

والأربعاء، صوّت البرلمان البريطاني، لصالح تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي، إما إلى 12 أبريل/نيسان المقبل في حال رفض الاتفاق للمرة الثالثة، أو إلى 22 مايو/أيار في حال قبوله.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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