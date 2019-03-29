سياسة
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جاوش أوغلو: سعداء من تعزيز العلاقات الثنائية مع روسيا
أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو على تعزيز علاقات بلاده مع روسيا في كافة المجالات، إضافة إلى تنسيق البلدين بخصوص القضايا الإقليمية، وذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي.
جاوش أوغلو: سعداء من تعزيز العلاقات الثنائية مع روسيا
شدد جاوش أوغلو على أن تركيا وروسيا ملتزمتان بوحدة حدود وأراضي سوريا / AA
29 مارس 2019

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاوش أوغلو، إننا "سعداء من تعزيز العلاقات الثنائية مع روسيا يوماً بعد يوم، مؤكداً إنجاز البلدان مشاريع كبيرة فيما بينهما".

جاء تصريحات جاوش أوغلو في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، بعد الاجتماع السابع لمجموعة التخطيط الإستراتيجي المشترك التابع لمجلس التعاون التركي الروسي الرفيع المستوى، بولاية أنطاليا جنوبي البلاد.

وأوضح جاوش أوغلو "لدينا هدف الوصول إلى 100 مليار دولار في حجم التبادل التجاري مع روسيا، والعام الماضي ازداد تبادلنا التجاري بنسبة 14% ،وهذا مؤشر على سيرنا في الطريق الصحيح".

وأكد مواصلة العمل مع نظيره الروسي فيما يخص رفع تأشيرات الدخول بين البلدين، وأضاف "علاقاتنا تتحسن في جميع المجالات بدءاً من الاقتصاد وانتهاء بالثقافة. نقوم بتنفيذ مشاريع مهمة جدا".

وأردف أن البلدين لا تعززان علاقاتهما على مستوى العلاقات الثنائية فقط، وإنما على مستوى المواضيع الإقليمية أيضاً، وتتشاوران في مجالات مختلفة تتعلق بسوريا والبلقان وآسيا الوسطى وغيرها.

وحول تقديم أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون للمجلس، لوقف تسليم مقاتلات من طراز F-35 إلى تركيا، بحجة شراء الأخيرة منظومة الدفاع الجوي S-400 الروسية، أكد أن معارضة دولة ما، لاتفاق يتم بين دولتين، واتخاذها قراراً ضد هذا الاتفاق يتعارض مع القانون الدولي.

وتابع "ملتزمون بالاتفاق وليس هناك شيء من قبيل بيع المنظومة إلى بلد ثالث فنحن نشتريها بسبب حاجتنا إليها".

وفي سياق منفصل، شدد جاوش أوغلو على أن تركيا وروسيا ملتزمتان بوحدة حدود وأراضي سوريا.

وتابع "بعد قرار الانسحاب الأمريكي من سوريا، نرى أن الولايات المتحدة لا تمتلك إستراتيجية أو خطة عمل (بالمنطقة)، ما عدا التصريحات المتضاربة الصادرة عنها، وما يهمنا هو عدم استغلال التنظيمات الإرهابية الفراغ الذي سيتشكل بعد الانسحاب، لأن هذا يشكل أهمية بالنسبة لأمن بلادنا وسوريا معاً".

وأضاف جاوش أوغلو "طالما أن تنظيمي YPG و PKK ينشطان في هذه المنطقة؛ فإنه لا يمكننا الحديث عن إرساء الأمن في روسيا وتركيا والدول المجاورة وخصوصا سوريا".

وشدد أن وحدة سوريا مهددة، مبيناً أن هدف تنظيم YPG\PKK تقسيم سوريا، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة قدمت كميات ضخمة من الأسلحة لتنظيمات إرهابية تتعاون معها في سوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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