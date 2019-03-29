سياسة
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حماس: مليونية العودة خطوة مهمة لكسر الحصار المفروض على غزة
أّكد الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع أن المسيرة المليونية المقرر أن تُنظم، السبت، في غزة ستكون بمثابة "خطوة مهمة على طريق كسر الحصار الإسرائيلي وتثبيت حق العودة". وكان الجيش الإسرائيلي حشد قواته، قبل أيام، على الحدود مع غزة تحسباً لمسيرات متوقعة.
حماس: مليونية العودة خطوة مهمة لكسر الحصار المفروض على غزة
الفلسطينيون في غزة يخرجون، طوال عام كامل، في مسيرات حاشدة للمطالبة بحق عودتهم إلى مدنهم وقراهم الأصلية / Reuters
29 مارس 2019

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الجمعة، إن مليونية مسيرات العودة التي ستنطلق السبت، على حدود غزة "خطوة مهمة على طريق كسر الحصار الإسرائيلي وتثبيت حق العودة".

وأضاف الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في بيان صحفي "شعبنا الفلسطيني يستعد بكل مكوناته ومستوياته للمشاركة في مليونية مسيرات العودة غداً السبت".

ولفت القانوع إلى أن "مسيرات العودة وكسر الحصار أنهت عامها الأول بتماسك وطني أكبر، والتفاف شعبي أوسع، وقد حققت جزءاً من الإنجازات والمطالب ولا زالت تمتلك إرادة الاستمرار حتى انتزاع باقي مطالبها وتحقيق كامل أهدافها".

ومن المقرر أن تنطلق، السبت، في غزة مسيرة تحت شعار "مليونية الأرض والعودة"، دعت لها فصائل فلسطينية إحياءً لذكرى يوم الأرض ومرور عام على انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي دفع المزيد من قواته خلال الايام الأخيرة الى حدود قطاع غزة تحسباً لمسيرات حاشدة متوقعة.

ومنذ نهاية مارس/آذار 2018، يشارك فلسطينيون، مساء كل جمعة، في المسيرات السلمية التي تُنظم قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل.

ويطالب المشاركون في المسيرات الأسبوعية بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم ورفع الحصار عن القطاع.

ويتعامل جيش الاحتلال الإسرائيلي مع تلك المسيرات بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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