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كالامارد تدعو السعودية إلى إجراء محاكمة علنية لقتلة خاشقجي، ورئيس مجلس العموم البريطاني يسمح بالتصويت مرة ثالثة على بريكست.

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كالامارد تدعو السعودية لاجراء محاكمة علنية للمتهمين بقضية خاشقجي

دعت أغنيس كالامارد مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء، التي تقود تحقيقاً دولياً في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، السلطات السعودية إلى فتح جلسات المحاكمة التي تجريها بحق المتهمين في القضية أمام العامة والمراقبين. [TRTعربي]

وقالت في بيان، الخميس، إن "حكومة السعودية مخطئة على نحو خطير إذا كانت تعتقد أن هذه الإجراءات، على النحو الحالي، سترضي المجتمع الدولي، سواء من حيث العدالة الإجرائية وفقاً للمعايير الدولية أو من حيث صحة الاستدلالات". [رويترز]

رئيس مجلس العموم البريطاني يسمح بالتصويت مرة ثالثة على بريكست

سمح رئيس مجلس العموم البريطاني، جون بيركو، الخميس، لأعضاء البرلمان بالتصويت للمرة الثالثة على اتفاق الحكومة مع الاتحاد الأوروبي بريكست، بعد رفضه مرتين، وذلك يتيح لنواب مجلس العموم التصويت عليه مجدداً، الجمعة. [TRT عربي]

ويرى أعضاء في مجلس العموم، أن الاتفاق يُبقي على ارتباط البلاد بأوروبا، فيما يرفض آخرون بنوداً فيه بشأن الحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية، وتطالب كتلة أخرى، خاصة من حزب العمال المعارض، إعادة النظر في عملية الخروج برمتها. [الأناضول]