سمح رئيس مجلس العموم البريطاني، جون بيركو، الخميس، لأعضاء مجلس العموم بالتصويت للمرة الثالثة على اتفاق الحكومة مع الاتحاد الأوروبي الذي يُعرف ببريكست، بعد رفضه ذلك مرتين.

ويتيح سماح بيركو، للتصويت على الاتفاق، لنواب مجلس العموم التصويت عليه مجدداً، الجمعة.

ولفت بيركو في وقت سابق، إلى أن إعادة التصويت على الاتفاق دون إجراء تعديلات مهمة عليه، سيكون مخالفاً لأعراف البرلمان.

يشار إلى أن البرلمان رفض الاتفاق في عمليتي تصويت جرتا في 15 يناير/كانون الثاني الماضي، و12 مارس/آذار الحالي.

وصوّت البرلمان البريطاني، الأربعاء، لصالح تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إما إلى 12 أبريل/نيسان المقبل في حال رفض الاتفاق للمرة الثالثة، أو إلى 22 مايو/أيار في حال قبوله.

ووافق الاتحاد الأوروبي على تأجيل موعد انسحاب بريطانيا حتى 22 مايو المقبل، إذا دعم البرلمان البريطاني مشروع الاتفاق المتفق عليه بين الاتحاد ولندن الأسبوع الجاري.

ويرى أعضاء في مجلس العموم، أن الاتفاق يبقي على ارتباط البلاد بأوروبا، فيما يرفض آخرون بنوداً فيه بشأن الحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية، وتطالب كتلة أخرى، خاصة من حزب العمال المعارض، إعادة النظر في عملية الخروج برمتها.