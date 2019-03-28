دخلت تركيا موسماً انتخابياً جديداً بعد تسعة أشهر من عقد انتخاباتها الرئاسية والبرلمانية العام الماضي 2018. إذ سيُصوِّت المواطنون الأتراك يوم 31 مارس/آذار في الانتخابات المحلية المشحونة للغاية، وسيكون هذا هو الاستحقاق الانتخابي الخامس الذي يُعقَد في السنوات الخمس الأخيرة.

فاز حزب العدالة والتنمية، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، بالانتخابات بصفةٍ متتالية منذ عام 2002، المحلية منها والعامّة. ومنذ بدأ أردوغان مسيرته السياسية رئيساً لبلدية إسطنبول في عام 1994، لم يُهزَم أبداً.

وفي ظل الأجواء السياسية التركية، تفرض الانتخابات المحلّية المقبلة واقعاً جديداً. فللمرة الأولى في تاريخ الجمهورية التركية، تصطفّ، في مرحلة ما قبل الانتخابات، التحالفاتُ السياسية على صعيدٍ وطني من أجل التواصل مع المصوتين وكسب الأفضلية السّياسية.

وتحالف حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعّمه أردوغان، مع حزب الحركة القومية المُحافِظ، أُطلقَ عليه "تحالف الشعب". قدَّم هذا التحالف مُرشَّحين في 51 من بين 81 محافظة. وانضمّ حزب المعارضة الرئيسي اليساري "حزب الشعب الجمهوري" إلى "حزب إي" المُحافِظ، وأنشآ معاً ما أسمياه "تحالف الأمّة"، والذي تقدَّم بمرشّحين في 50 محافظة. ويُعَد هذا التشكيل نسخةً مُطابِقة من التحالفين اللذين تشكَّلا في انتخابات 2018 الرئاسية والبرلمانية الحاسمة.

في هذا السياق، قال عوني أوزغوريل، محلل سياسي تركي بارز وصحفي خبير، لـTRT إنَّ تحالفات ما قبل الانتخابات هي أحدُ النتائج المنبثقة عن التغيير الممنهج الذي جاء مع الاستفتاء الدستوري الذي جرى في أبريل/نيسان 2017، والذي غيَّر النظام البرلماني في تركيا وحوَّله إلى نظامٍ رئاسي.

وصرَّح أوزغوريل لـTRT قائلاً: "بعد التحوُّل إلى النظام الرئاسي، تبلورت معادلة سياسية، تمثَّلت في ظهور حاجة مُلِحّة لوصول الأحزاب السياسية إلى حاجز 51% (من أجل الوصول إلى السلطة)".

ومع التغيُّر الذي شهده النظام السياسي، بات أي زعيم أو حزب في حاجة لتأمين الحصول على أغلبية 51% للوصول إلى المناصب الرفيعة.

باتَ الفوز بالانتخابات في تركيا منذ الاستفتاء مهمّةً أصعب على نحوٍ متزايد، ما أجبر الأحزاب على تطوير إستراتيجيات سياسية وتشكيل تحالفات سياسية - فؤاد كايمان-أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة سابانجي التركية

فؤاد كايمان، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة سابانجي ومدير مركز إسطنبول للسّياسات، وهو مركز بحثي تركي بارز، ردّد بدوره وجهاتِ نظرٍ مُماثلة. إذ قال إنّه "منذ استفتاء 16 أبريل/نيسان 2017، الذي كفل الانتقال إلى النظام الرئاسي، إن تحقَّقتَ من نتائج الانتخابات، سترى أنَّ تركيا ليست نفس الدولة التي كانت عليها في الستينيات أو السبعينيات أو الثمانينيات".

بالنسبة للمتحدّث نفسِه، كانت أحزاب يمين الوسط في تركيا ما قبل الاستفتاء تتمتع في الغالب بحوالي 65% من قاعدة الناخبين، في حين كان يسارُ الوسط يحظى بدعم 35%.

ويرى كايمان أنَّه مع دخول النظام الرئاسي حيز التنفيذ العام الماضي، تغيَّرت التركيبة الانتخابية التركية تغيُّراً عميقاً. يقول"انتقلت تركيا تدريجياً من معادلة (65-35) السياسية القديمة إلى معادلة جديدة تكون النّسب فيها (51-49) أو (52-48)".

ويضيف"في الوقت الذي خلق فيه هذا حالةً من الاستقطاب، فإنَّه أشار أيضاً إلى واقعٍ اجتماعي جديد. ونتيجةً لذلك، باتَ الفوز بالانتخابات في تركيا منذ الاستفتاء مهمّةً أصعب على نحوٍ متزايد، ما أجبر الأحزاب على تطوير إستراتيجيات سياسية وتشكيل تحالفات سياسية".

ويرى كايمان أيضاً أنَّ الديمقراطية الرئاسية تلائم التغيُّر الديموغرافي السّريع في تركيا، حيث يؤدي التمدُّن السريع إلى التنوع والحاجة للتعامل مع الجماهير عن طريق التمثيل السياسي العادل، الذي يصبح ممكناً من خلال التحالفات والائتلافات السياسية.

وقال إنَّ نحو 70% من الشعب التركي يعيشون الآن في المدن، الأمر الذي يُحوِّل البلد من "مدن تركيا" إلى "تركيا المدن".

وأضاف كايمان: "يجعل تمكين المدن أيضاً فوزَ أي حزب وحيد بطريقة مريحة صعباً"، وأشار إلى دراسة جديدة حول هذا الموضوع ساهم شخصياً في إعدادها.

كيفتشكَّلالتحالفان

أظهرت انتخابات 2018 الرئاسية والبرلمانية أنَّ كلاً من حزب العدالة والتنمية المحافظ وحزب الشعب الجمهوري اليساري كانا بحاجةٍ إلى شركاء من أجل الوصول إلى عتبة 51%.

حينها انضم حزب العدالة والتنمية إلى حزب الحركة القومية في ما كان اختباراً لكلٍ من مهارة أردوغان السياسية والنظام الانتخابي الجديد، وهو الأمر الذي نجح، احتفظ أردوغان برئاسته إلى جانب السلطات التنفيذية، واحتفظ حزبُه أيضاً بموطئ قدمٍ حاسم في البرلمان بدعم حزب الحركة القومية.

لكنَّ خطوة أردوغان أدَّت كذلك إلى تشكيل تحالفٍ تقودُه المعارضة، اجتمع فيه حزب الشعب الجمهوري وحزب إيي وحزب السعادة معاً للتنافس مع معادلة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية.

في هذا السياق، قال أوزغوريل "وُجِّهَت كل توقعاتهم (المعارضة) إلى تشكيل هذا التحالف، بل وأنشأوا حتى أوسع تحالف ممكن -والذي قد يظهر ضمناً أو صراحةً، كما في حالة الدعم المعنوي الحالي من حزب الشعوب الديمقراطية لمرشحي تحالف الأمة في المدن الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة وإزمير- من أجل تحدّي وجود حزب العدالة والتنمية بمثل هذه الكتلة السياسية".

في عام 2018، خسرت المعارضة، على الرغم من التحالف المتألِّف من ثلاثة أحزاب. لكنَّ حزب الشعب الجمهوري والحزب الجيد يتكاثفان معاً من جديد لمواجهة التحالف المنافس المتألِّف من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية في الانتخابات المقبلة.

إلىأينيتجهالتحالفان

بالنسبة لأوزغوريل، فإن السياسة التركية "تتطور تدريجياً باتجاه نظام الحزبين، من خلال هذه الاصطفافات الجديدة. ولن يظهر نظام الحزبين في فترة انتخابات واحدة فقط. بل نحتاج إلى اجتياز فترتي انتخابات عامة على الأقل كي نتأكد من هذا".

وكان أوزغوريل قد حاجج، في مقابلته السابقة مع TRT مطلع عام 2018، بأنَّ حزب الحركة القومية سيصبح في نهاية المطاف جزءاً من هيكل حزب العدالة والتنمية ويُعلي راية القومية التركية.

ويتنبَّأ الآن بسيناريو مشابه في ما يتعلَّق بحزب إي. فبما أنَّ حزب إيي خرج إلى حيز الوجود بعد خلافاتٍ بين عضوته المؤسِّسة مرال أقشنار وزعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، يقول أوزغوريل إنَّ الحزب على الأرجح سيرتبط مع حزب الشعب الجمهوري في المستقبل القريب.

ويضيف نفس المتحدّث "سيهدف حزب إيي إلى النأي بنفسه سريعاً عن هذا التحالف (إذ يحظى تحالف حزب إيي وحزب الشعب الجمهوري بدعمٍ ضمني من حزب الشعوب الديمقراطي، وهو حزب يُزعَم أنَّه مرتبط بهيكل تنظيم PKK الإرهابي). لكن هل من الممكن أن يجد عنواناً سياسياً جديداً لنفسه؟ لا، لن يمكنه ذلك".

ويسترسل "نتيجةً لذلك، سيتطور مستقبل حزب إيي ويتشكَّل بمرافقته لحزب الشعب الجمهوري".

لكنَّ أحمد طارق جيلينك، محلل وكاتب سياسي محافظ، لديه رأي مختلف حيال مستقبل التحالفات الانتخابية الجديدة في تركيا. يقول "لا أعتقد أنَّ أياً من التحالفين سيكون له تأثير قوي على نتائج الانتخابات"، مضيفاً أنَّه في طرف حزب العدالة والتنمية، "قيادة أردوغان وشعبيته الكاريزمية هي العامل الحاسم" للفوز في الانتخابات.

وأضاف في تصريحه لـTRT: "إنجازات أردوغان البلدية السابقة وتأثيره على الجماهير سيكون جيداً بما فيه الكفاية"، مؤكدا أن عامل التحالف على الأرجح سيساعد تحالف المعارضة، أكثر من مساعدته لتحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، على كسب مزيد من الأصوات.

أيتحالفسيفوز؟

قال أوزغوريل أيضاً إنَّ "عامل التعب" قد يبدأ في الظهور لدى بعض الناخبين لأنَّ حزب العدالة والتنمية لا يزال في السلطة منذ 17 عاماً.

قد تكون هناك بعض الأخطاء التي تعود جذورها إلى عملية اختيار المرشح أو النزاعات المتعلقة بالخلافات المحلية. لكنَّني أعتقد أنَّ حزب العدالة والتنمية سيأتي في الصدارة - عوني أوزغوريل-محلل سياسي تركي

وأضاف المحلل والصحفي المخضرم: "قد تكون هناك بعض الأخطاء التي تعود جذورها إلى عملية اختيار المرشح أو النزاعات المتعلقة بالخلافات المحلية. لكنَّني أعتقد أنَّ حزب العدالة والتنمية سيأتي في الصدارة".

ومع أنَّ جيلينك يشيد بمهارات أردوغان القيادية، قال إنَّ جمهور الناخبين قد يُفجِّر بعض "المفاجآت غير المتوقعة" يوم 31 مارس/آذار.

وأضاف: "قد تكون هناك مفاجآت إن خرجت النتائج في مصلحة التحالف الحاكم أو تحالف المعارضة"، مضيفاً أنَّ مرشحي حزب العدالة والتنمية سيفوزون إمَّا بأنقرة أو إسطنبول.

وخلُص جيلينك إلى أنَّه مهما كانت النتائج، فمن المستبعد جدّاً أن تواجه تركيا أي حالة عدم يقين سياسي أو دعوات لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية أخرى.

- هذاالموضوعمترجمعنموقع TRTWorldالتركي.