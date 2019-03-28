سياسة
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القمر الصناعي التركي "رصد" يلتقط صوراً لجزيرة في القطب الجنوبي
التقط القمر الصناعي التركي "رصد" صوراً لجزيرة "هورس شو" في القطب الجنوبي، نشرها معهد بحوث تكنولوجيات الفضاء التابع لمؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية بتركيا "توبيتاك". يأتي ذلك بالتزامن مع إرسال بعثة علمية تركية إلى القارة القطبية الجنوبية.
القمر الصناعي التركي "رصد" يلتقط صوراً لجزيرة في القطب الجنوبي
التقط القمر الصناعي التركي "رصد" صوراً لجزيرة "هورس شو" / TRT Arabi
28 مارس 2019

التقط القمر الصناعي التركي "رصد" صوراً لجزيرة "هورس شو" في القارة القطبية الجنوبية "أنتاركتيكا"، بالتزامن مع إرسال بعثة علمية تركية إلى أنتاركتيكا والمنطقة المحيطة بها.

وتم التقاط الصور في 26 مارس/آذار الجاري، ونشرت الخميس عبر حساب معهد بحوث تكنولوجيات الفضاء التابع لمؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية بتركيا "توبيتاك"، عبر تويتر.

وتعد جزيرة "هورس شو" في مقدمة الأماكن التي تحتضن أبحاث علمية للخبراء الأتراك في القارة القطبية الجنوبية.

و "رصد" هو أول قمر صناعي تركي جرى تطويره من قبل مؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية.

ويستطيع القمر الصناعي التقاط الصور من جميع أنحاء العالم، دون قيود، ثم يوصلها إلى محطة تابعة لمؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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