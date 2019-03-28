التقط القمر الصناعي التركي "رصد" صوراً لجزيرة "هورس شو" في القارة القطبية الجنوبية "أنتاركتيكا"، بالتزامن مع إرسال بعثة علمية تركية إلى أنتاركتيكا والمنطقة المحيطة بها.

وتم التقاط الصور في 26 مارس/آذار الجاري، ونشرت الخميس عبر حساب معهد بحوث تكنولوجيات الفضاء التابع لمؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية بتركيا "توبيتاك"، عبر تويتر.

وتعد جزيرة "هورس شو" في مقدمة الأماكن التي تحتضن أبحاث علمية للخبراء الأتراك في القارة القطبية الجنوبية.

و "رصد" هو أول قمر صناعي تركي جرى تطويره من قبل مؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية.

ويستطيع القمر الصناعي التقاط الصور من جميع أنحاء العالم، دون قيود، ثم يوصلها إلى محطة تابعة لمؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية.