سياسة
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أكثر من مليون ناخب يدلون بأصواتهم لأول مرة في الانتخابات المحلية التركية
قالت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا إن نحو 57 مليون ناخب يُنتظر أن يدلوا بأصواتهم، الأحد، في أول انتخابات محلية بعد تحول البلاد للنظام الرئاسي. وأوضحت اللجنة أن مليون ناخب و156 ألفاً سيصوتون لأول مرة بعد تجاوزهم سن 18 عاماً.
أكثر من مليون ناخب يدلون بأصواتهم لأول مرة في الانتخابات المحلية التركية
مليون و156 ألف ناخب يدلون بأصواتهم للمرة الأولى في الانتخابات المحلية التركية للمرة الأولى / AA
28 مارس 2019

يدلي مليون و156 ألف ناخب تركي بأصواتهم لأول مرة في الانتخابات المحلية، المقرر إجراؤها في 31 مارس/آذار الجاري، بعد بلوغهم سن الـ18.

ووفقاً للدستور التركي، يحق للمواطنين الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات بعد بلوغهم سن الـ18.

ويدلي 57 مليون ناخب في عموم تركيا بأصواتهم في 194 ألفاً و390 صندوقاً انتخابياً، وفقاً لبيانات حصلت عليها وكالة الأناضول من اللجنة العليا للانتخابات.

كما يشارك 10 ملايين و560 ألف و963 ناخباً في الانتخابات في ولاية إسطنبول، في أول انتخابات محلية تجري بعد الانتقال للنظام الرئاسي في تركيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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