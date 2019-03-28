يدلي مليون و156 ألف ناخب تركي بأصواتهم لأول مرة في الانتخابات المحلية، المقرر إجراؤها في 31 مارس/آذار الجاري، بعد بلوغهم سن الـ18.

ووفقاً للدستور التركي، يحق للمواطنين الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات بعد بلوغهم سن الـ18.

ويدلي 57 مليون ناخب في عموم تركيا بأصواتهم في 194 ألفاً و390 صندوقاً انتخابياً، وفقاً لبيانات حصلت عليها وكالة الأناضول من اللجنة العليا للانتخابات.

كما يشارك 10 ملايين و560 ألف و963 ناخباً في الانتخابات في ولاية إسطنبول، في أول انتخابات محلية تجري بعد الانتقال للنظام الرئاسي في تركيا.