قرر القضاء التركي تمديد حبس الموظف في القنصلية الأمريكية لدى إسطنبول متين طوبوز، في إطار تحقيقات تتعلق بتنظيم غولن الإرهابي.

جاء ذلك بناء على طلب قدّمه المدعي العام الجمهوري إلى محكمة الجنايات في مدينة إسطنبول، في إطار جلسة عقدت الخميس.

بدوره، رفض المحامي سلمان علي باش الاتهامات الموجهة لموكّله طوبوز، وطالب المحكمة بالإفراج عنه.

لكن المحكمة قررت بالإجماع تمديد حبس طوبوز، وتأجيل الجلسة إلى 15 مايو/أيار القادم.

وسبق أن أظهرت التحقيقات ارتباط طوبوز بالمدعي العام السابق الفارّ زكريا أوز، ومديري شرطة سابقين، متهمين بالانتماء لتنظيم غولن الإرهابي، الذي قام بمحاولة انقلاب فاشلة في 15 يوليو/تموز 2016.