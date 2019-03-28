سياسة
1 دقيقة قراءة
القضاء التركي يمدّد حبس موظف محلّي يعمل في القنصلية الأمريكية
مدّد القضاء التركي حبس موظف في القنصلية الأمريكية لدى إسطنبول، الخميس، بناء على طلب قدّمه المدعي العام الجمهوري، في إطار تحقيقات تتعلق بتنظيم غولن الإرهابي.
القضاء التركي يمدّد حبس موظف محلّي يعمل في القنصلية الأمريكية
متين طوبوز كان يعمل في  القنصلية الأمريكية في مدينة إسطنبول / AA
28 مارس 2019

قرر القضاء التركي تمديد حبس الموظف في القنصلية الأمريكية لدى إسطنبول متين طوبوز، في إطار تحقيقات تتعلق بتنظيم غولن الإرهابي.

جاء ذلك بناء على طلب قدّمه المدعي العام الجمهوري إلى محكمة الجنايات في مدينة إسطنبول، في إطار جلسة عقدت الخميس.

بدوره، رفض المحامي سلمان علي باش الاتهامات الموجهة لموكّله طوبوز، وطالب المحكمة بالإفراج عنه.

لكن المحكمة قررت بالإجماع تمديد حبس طوبوز، وتأجيل الجلسة إلى 15 مايو/أيار القادم.

وسبق أن أظهرت التحقيقات ارتباط طوبوز بالمدعي العام السابق الفارّ زكريا أوز، ومديري شرطة سابقين، متهمين بالانتماء لتنظيم غولن الإرهابي، الذي قام بمحاولة انقلاب فاشلة في 15 يوليو/تموز 2016.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us