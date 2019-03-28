سياسة
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وزير إماراتي يدعو لانفتاح عربي على إسرائيل
قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إن العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل بحاجة إلى تحول من أجل تحقيق السلام. وتوقّع الوزير زيادة التواصل بين الدول العربية وإسرائيل من خلال اتفاقات ثنائية صغيرة، وزيارات يقوم بها ساسة ووفود رياضية.
وزير إماراتي يدعو لانفتاح عربي على إسرائيل
أنور قرقاش توقع زيادة التواصل بين الدول العربية وإسرائيل من خلال اتفاقات ثنائية صغيرة / AFP
28 مارس 2019

نقلت صحيفة ذا ناشيونال، التي تصدر من أبوظبي، عن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، قوله إن العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل بحاجة إلى تحول من أجل تحقيق تقدم نحو السلام مع الفلسطينيين.

ونسبت الصحيفة إلى قرقاش قوله إن "قرار الكثير من الدول العربية عدم التحاور مع إسرائيل عقّد مساعي التوصل لحل على مدى عقود".

وأضاف "منذ سنوات عدة، اتُخذ قرار عربي بعدم التواصل مع إسرائيل، لكن بنظرة إلى الوراء، كان هذا قراراً خاطئاً للغاية".

وأردف قائلاً "قطعاً ينبغي التمييز بين أن يكون لديك قضية سياسية وأن تبقي خطوط الاتصالات مفتوحة".

وتوقّع قرقاش زيادة التواصل بين الدول العربية وإسرائيل من خلال اتفاقات ثنائية صغيرة، وزيارات يقوم بها ساسة ووفود رياضية.

وأضاف "إذا استمر بنا الحال على النهج الحالي، فأعتقد أن الحوار خلال 15 عاماً سيكون عن المساواة في الحقوق في دولة واحدة". مشيراً إلى أن "حل الدولتين لن يكون مجدياً لأن وجود دولة فلسطينية مضمحلة لن يكون عملياً".

تأتي تصريحات الوزير الإماراتي في أعقاب زيارة كبير مستشاري ترمب وصهره جاريد كوشنر لدول خليجية عربية الشهر الماضي، سعياً للحصول على دعم للمقترح الأمريكي المنتظر للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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