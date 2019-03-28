قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن التقلبات الحاصلة في أسعار صرف العملات عبارة عن عمليات غربية وأمريكية على وجه الخصوص تهدف للتضييق على تركيا.

وأضاف أردوغان، خلال لقاء أجراه الخميس مع عدد من الشباب في العاصمة أنقرة، أن التضخم سينخفض بالتوازي مع تدني نسبة الفائدة، مشيراً إلى بدء انخفاض نسبة التضخم ولو بشكل خفيف.

وشدد الرئيس التركي على ضرورة التعامل بحزم مع المضاربين في الأسواق، قائلاً "لا بد لنا من تأديب المضاربين في السوق".

وتابع "مع حلول فصل الصيف، ستنخفض معدلات البطالة، وإنني على ثقة بأن معدلات البطالة ستتراجع إلى ما دون العشرة بالمئة".