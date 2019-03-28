سياسة
1 دقيقة قراءة
أردوغان: تقلبات أسعار الصرف عمليات غربية للتضييق على تركيا
أشار الرئيس التركي إلى أن التقلبات الحاصلة في أسعار صرف العملات عبارة عن عمليات غربية وأمريكية على وجه الخصوص تهدف للتضييق على تركيا. وشدد أردوغان على ضرورة التعامل بحزم مع المضاربين في الأسواق.
أردوغان: تقلبات أسعار الصرف عمليات غربية للتضييق على تركيا
أردوغان قال خلال لقاء أجراه مع عدد من الشباب في أنقرة إن التضخم سينخفض بالتوازي مع تدني نسبة الفائدة / AA
28 مارس 2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن التقلبات الحاصلة في أسعار صرف العملات عبارة عن عمليات غربية وأمريكية على وجه الخصوص تهدف للتضييق على تركيا.

وأضاف أردوغان، خلال لقاء أجراه الخميس مع عدد من الشباب في العاصمة أنقرة، أن التضخم سينخفض بالتوازي مع تدني نسبة الفائدة، مشيراً إلى بدء انخفاض نسبة التضخم ولو بشكل خفيف.

وشدد الرئيس التركي على ضرورة التعامل بحزم مع المضاربين في الأسواق، قائلاً "لا بد لنا من تأديب المضاربين في السوق".

وتابع "مع حلول فصل الصيف، ستنخفض معدلات البطالة، وإنني على ثقة بأن معدلات البطالة ستتراجع إلى ما دون العشرة بالمئة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us