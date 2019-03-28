سياسة
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خسائر بقيمة 2 مليون دولار جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة
أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية في قطاع غزّة، الخميس، أن مجموع خسائر العدوان الأخير الذي شنّته إسرائيل على قطاع غزة بلغ 2 مليون دولار أمريكي. وأضافت أن الأضرار طالت حوالي 530 وحدة سكنية.
خسائر بقيمة 2 مليون دولار جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة
نحو 30 وحدة سكنية في قطاع غزة هُدمت بشكل كلي / Reuters
28 مارس 2019

قال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية ناجي سرحان، الخميس، إن مجموع خسائر العدوان الأخير الذي شنّته إسرائيل على قطاع غزة بين مساء الإثنين وفجر الثلاثاء الماضي، بلغ 2 مليون دولار أمريكي.

وأضاف سرحان، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقرّ وزارة الإعلام بمدينة غزة "تسبب العدوان الأخير بهدم كلي لنحو 30 وحدة سكنية بتكلفة مليون ونصف، وأضرار جزئية لحوالي 500 وحدة أخرى بتكلفة نصف مليون".

وبيّن سرحان أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "استخدم القوة المفرطة والقذائف الثقيلة، التي تسببت في حدوث أضرار جسيمة في محيط الأماكن المستهدفة"، وذكر أن العدوان تسبب في تشريد "مئات الفلسطينيين من منازلهم".

وأشار سرحان إلى أن قطاع غزة يحتاج إلى تمويل يبلغ 140 مليون دولار، لإعادة إعمار ما دمّره العدوان الإسرائيلي المتكرر على القطاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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