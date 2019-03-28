ثمانية خيارات متعلقة بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) عُرِضت، الأربعاء، على مجلس العموم البريطاني، ولم يحصل أي منهم على الأغلبية اللازمة لاعتماده في تصويت دام حتى ساعة متأخرة.

ما المهم: لا يزال التعثر والانغلاق السياسي هما سيدا الموقف في بريطانيا التي تكافح من أجل إتمام طلاقها الصعب مع الاتحاد الأوروبي على نحو لا تتكبد فيه المملكة العجوز تكاليف سياسية واقتصادية باهظة.

وتمثلت آخر التطورات في فشل أغلبية البرلمان البريطاني، الأربعاء، أن تتفق على خيار واحد من ثمانية خيارات لرسم مسار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؛ أبرزها البقاء داخل الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي وإلغاء المادة 50 من معاهدة لشبونة والخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ومقترح حزب العمال بخطة للخروج تشمل "توافقاً وثيقاً" مع السوق الموحدة وحماية حقوق العمال.

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من جانبها تعهّدت في وقت سابق من اليوم نفسه، أمام نواب من حزب المحافظين بأن تتنحى عن منصبها إن وافق البرلمان على خطتها للخروج، في محاولة أخيرة لكسب عشرات الأصوات قبل جلسة تصويت حاسمة من المقرر أن يعقدها مجلس العموم الأسبوع المقبل.

المشهد: رفضت أغلبية الأعضاء في مجلس العموم البريطاني اقتراحاً ببقاء المملكة في الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي بأغلبية 272 صوتاً مقابل 264 صوتاً، بينما رُفض مقترح إبطال المادة 50 لتجنب لتجنب الخروج دون اتفاق بواقع 293 مقابل 184 صوتاً.

وقوبلت الخطة البديلة التي قدّمها حزب العمال للخروج، والتي تشمل "التوافق الوثيق" مع السوق الموحدة وحماية حقوق العمال، بالرفض من قبل 307 أعضاء مقابل 237 أيدوها.

وقوبل سيناريو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بأغلبية كبيرة رافضة، إذ صوّت 400 نائب برفضه مقابل 600 فقط أيّدوه.

ودافعت ماي عن إنجازات حزبها الحاكم، المحافظين، خلال فترة زعامتها، موّجهة سهام النقد لحزب العمال الذي يقوده جيرمي كوربن الذي اتهمته بأنه الخطر الأكبر الذي يتهدد المملكة المتحدة بمقترحاته حول "خروج البلاد من حلف شمال الأطلسي… والهبوط بمستويات المعيشة للمواطنين البريطانيين".

بدوره، هاجم كوربن ماي متهماً إياها بالفشل ليس فقط في ملف بريكست، وإنما أيضاً في العديد من الملفات الحيوية الأخرى؛ مثل التصدي للجريمة والإرهاب وتطوير قطاع الخدمات العامة وغيرهما.

الدوافع والخلفيات: في 23 يونيو/حزيران 2016، طُرح على الشعب البريطاني استفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، اختار فيه 51.9% من إجمالي المصوّتين الانسحاب، ما دفع حكومة رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون إلى الاستقالة قبل أن تُشكّل حكومة جديدة برئاسة تيريزا ماي.

وفي مارس/آذار 2017، تقدّمت ماي رسمياً للاتحاد بطلب الخروج وفقاً للمادة 50 من لائحته التنفيذية، وأيّد البرلمان البريطاني خطوتها بأغلبية كبيرة.

منذ ذلك الحين، دخلت ماي في مفاوضات طويلة مع كل من زعماء الاتحاد الأوروبي من جانب، وأعضاء مجلس العموم البريطاني من جانب آخر، في محاولات متكررة للوصول إلى اتفاق مع الأوروبيين بما يقلل كلفة بريكست الاقتصادية على لندن.

وفي 15 يناير/كانون الثاني الماضي، مُنيت حكومة ماي بأكبر هزيمة تتكبدها حكومة بريطانية بعد رفض الأغلبية الكاسحة من أعضاء مجلس العموم اتفاق الخروج الذي توّصلت إليه في وقت سابق مع زعماء الاتحاد الأوروبي، ولكنها نجت من تصويت البرلمان بعد يومين على سحب الثقة من حكومتها.

وعلى الرغم من أن التاريخ المحدد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان 29 مارس/آذار الجاري، فقد وافق قادة الاتحاد قبل أيام على منح بريطانيا مهلة أخرى تستمر حتى 12 أبريل/نيسان المقبل بلا شروط، أو 22 مايو/أيار المقبل حال استطاعت ماي إقناع البرلمان البريطاني بخطتها في تصويت مرتقب.

بين السطور: طالب رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك الاتحاد بأن يكون منفتحاً للترحيب ببريطانيا في الانتخابات البرلمانية التي من المقرر إجراؤها في الفترة من 23 إلى 26 مايو/أيار المقبل.

وأشار تاسك إلى الاحتجاجات والعرائض الأخيرة التي تقدمت بها مجموعات بريطانية تؤيد البقاء في الاتحاد الأوروبي.

وقال تاسك للمشرعين الأوروبيين إن تلك المجموعات "قد تشعر أنها ليست ممثلة بشكل كافٍ في البرلمان البريطاني، إلا أن هؤلاء الناس يجب أن يشعروا أنكم تمثلونهم في هذه القاعة، لأنهم أوروبيون".