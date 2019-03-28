يدلي 10 ملايين و560 ألف و963 ناخباً بأصواتهم في ولاية إسطنبول الأحد المقبل، في أول انتخابات محلية تجري بعد الانتقال للنظام الرئاسي في تركيا.

وبحسب معلومات اللجنة العليا للانتخابات، فإن ناخبي إسطنبول سيتوجهون في 31 مارس/آذار الحالي إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم من أجل انتخاب رئيس لبلدية الولاية، ورؤساء بلديات الأقضية وأعضاء المجالس، إضافة إلى مخاتير الأحياء.

وأشارت المعلومات إلى أن 10 ملايين و560 ألف و963 ناخباً في إسطنبول سيدلون بأصواتهم في 31 ألفاً و124 صندوقاً موزعة على 39 قضاء بالولاية.

وكانت انتخابات عام 2014، شهدت إدلاء 9 ملايين و997 ألف ناخب بأصواتهم في 32 ألفاً و165 صندوقًا بإسطنبول.