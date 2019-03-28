سياسة
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الاحتياطي الإجمالي في البنك المركزي التركي يصل إلى 96.7 مليار دولار
ارتفع إجمالي احتياطات لدى البنك المركزي التركي بمقدار 4.3 مليار دولار خلال الأسبوع الأخير, ليصل إلى 96.7 مليار دولار، حتى 27 مارس/ آذار الجاري، حسب المحافظ مراد تشيتن قايا.
الاحتياطي الإجمالي في البنك المركزي التركي يصل إلى 96.7 مليار دولار
البنك المركزي التركي يواصل بحزم سياسته بشأن تعزيز الاحتياطيات / AA
28 مارس 2019

أعلن محافظ البنك المركزي التركي مراد تشيتن قايا، الخميس، ارتفاع إجمالي الاحتياطيات لدى البنك بمقدار 4.3 مليار دولار خلال الأسبوع الأخير.

وقال تشيتن قايا، إن إجمالي الاحتياطيات لدى البنك وصل إلى 96.7 مليار دولار، حتى 27 مارس/ آذار الجاري.

وبيّن تشيتن قايا أن البنك المركزي التركي يهدف إلى تعزيز الاحتياطيات وإدارتها بشكل فعّال، مؤكداً أن الاحتياطيات تشهد ارتفاعاً مستقراً على الرغم من وجود تقلبات ناجمة عن عوامل موسمية.

وشدّد تشيتن قايا على أن البنك المركزي يواصل بحزم سياسته بشأن تعزيز الاحتياطيات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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