أعلن محافظ البنك المركزي التركي مراد تشيتن قايا، الخميس، ارتفاع إجمالي الاحتياطيات لدى البنك بمقدار 4.3 مليار دولار خلال الأسبوع الأخير.

وقال تشيتن قايا، إن إجمالي الاحتياطيات لدى البنك وصل إلى 96.7 مليار دولار، حتى 27 مارس/ آذار الجاري.

وبيّن تشيتن قايا أن البنك المركزي التركي يهدف إلى تعزيز الاحتياطيات وإدارتها بشكل فعّال، مؤكداً أن الاحتياطيات تشهد ارتفاعاً مستقراً على الرغم من وجود تقلبات ناجمة عن عوامل موسمية.

وشدّد تشيتن قايا على أن البنك المركزي يواصل بحزم سياسته بشأن تعزيز الاحتياطيات.