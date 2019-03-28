كشفت مصادر دبلوماسية تركية، الخميس، أن طاقم السفينة المختطفة قبالة سواحل ليبيا بات في أمان، بعد تحرير السفينة على يد الجيش المالطي.

وقالت المصادر لوكالة لأناضول، إن "طاقم السفينة إلهيبلو 1 في أمان وصحة جيدة، وذلك بعد أن اختطفت سفينتهم مساء الأربعاء قبالة سواحل ليبيا".

وفي وقت سابق أعلن الجيش المالطي، في بيان له، أن قواته سيطرت على ناقلة النفط إلهيبلو 1 التي اختطفها قراصنة يستخدمون زورقاً سريعاً.

والسفينة غادرت ميناء توزلا التركي، في 22 مارس/ آذار الجاري، قبل تعرضها للاختطاف قبالة سواحل ليبيا مساء الأربعاء.

ويتألف طاقم السفينة من 6 أفراد، ويحمل قبطانها الجنسية التركية، فيما يحمل 4 من أفراد طاقمها الجنسية الهندية، ويحمل السادس الجنسية الليبية.