28 مارس 2019
كشفت مصادر دبلوماسية تركية، الخميس، أن طاقم السفينة المختطفة قبالة سواحل ليبيا بات في أمان، بعد تحرير السفينة على يد الجيش المالطي.
وقالت المصادر لوكالة لأناضول، إن "طاقم السفينة إلهيبلو 1 في أمان وصحة جيدة، وذلك بعد أن اختطفت سفينتهم مساء الأربعاء قبالة سواحل ليبيا".
وفي وقت سابق أعلن الجيش المالطي، في بيان له، أن قواته سيطرت على ناقلة النفط إلهيبلو 1 التي اختطفها قراصنة يستخدمون زورقاً سريعاً.
والسفينة غادرت ميناء توزلا التركي، في 22 مارس/ آذار الجاري، قبل تعرضها للاختطاف قبالة سواحل ليبيا مساء الأربعاء.
ويتألف طاقم السفينة من 6 أفراد، ويحمل قبطانها الجنسية التركية، فيما يحمل 4 من أفراد طاقمها الجنسية الهندية، ويحمل السادس الجنسية الليبية.