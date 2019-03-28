سياسة
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طاقم السفينة المختطفة قبالة سواحل ليبيا في أمان بعد تدخل الجيش المالطي
تمكن الجيش المالطي من السيطرة على ناقلة النفط إلهيبلو 1 التي اختطفها قراصنة يستخدمون زورقاً سريعاً. فيما أفادت مصادر دبلوماسية تركية لوكالة الأناضول أن طاقم السفينة المختطفة قبالة سواحل ليبيا بات في أمان.
طاقم السفينة المختطفة قبالة سواحل ليبيا في أمان بعد تدخل الجيش المالطي
السفينة التركية إلهيبلو 1 في السواحل المالطية بعد تحريرها  / AA
28 مارس 2019

كشفت مصادر دبلوماسية تركية، الخميس، أن طاقم السفينة المختطفة قبالة سواحل ليبيا بات في أمان، بعد تحرير السفينة على يد الجيش المالطي.

وقالت المصادر لوكالة لأناضول، إن "طاقم السفينة إلهيبلو 1 في أمان وصحة جيدة، وذلك بعد أن اختطفت سفينتهم مساء الأربعاء قبالة سواحل ليبيا".

وفي وقت سابق أعلن الجيش المالطي، في بيان له، أن قواته سيطرت على ناقلة النفط إلهيبلو 1 التي اختطفها قراصنة يستخدمون زورقاً سريعاً.

والسفينة غادرت ميناء توزلا التركي، في 22 مارس/ آذار الجاري، قبل تعرضها للاختطاف قبالة سواحل ليبيا مساء الأربعاء.

ويتألف طاقم السفينة من 6 أفراد، ويحمل قبطانها الجنسية التركية، فيما يحمل 4 من أفراد طاقمها الجنسية الهندية، ويحمل السادس الجنسية الليبية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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