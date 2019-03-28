قال جيش النظام السوري، الأربعاء، إن إسرائيل شنت غارات جوية على منطقة صناعية في مدينة حلب "تسببت في أضرار مادية فقط".

وأعلن الجيش في بيان له أن "الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي استهدف بعض المواقع في المنطقة الصناعية في الشيخ نجار شمال شرق حلب وأسقطت عدداً من الصواريخ واقتصرت الأضرار على الماديات".

وأفادت وكالة أنباء النظام السوري سانا أن شرقي مدينة حلب شمالي سوريا تعرض لقصف إسرائيلي، ما تسبب بوقوع انفجارات في المنطقة.

ونقلت سانا عن مصدر عسكري لم تسمه قوله إن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت ليلة الثلاثاء لعدوان جوي إسرائيلي استهدف بعض المواقع بالمنطقة الصناعية في الشيخ نجار شمال شرق حلب، وأسقطت عدداً من الصواريخ المعادية، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات".

في المقابل، ذكر مصدران من المعارضة لوكالة رويترز أن الضربات أصابت مخازن ذخيرة إيرانية ومطاراً عسكرياً تستخدمه قوات تابعة لطهران.

وصرح المصدران أن القصف استهدف الوجود العسكري الإيراني في المنطقة، ودمر مخزن ذخيرة كبير ومركز للإمدادات اللوجيستية تابعين لفصائل تدعمها إيران داخل المنطقة الصناعية، حيث تلقيا إصابات مباشرة.

وأضافا أن ضربات أخرى أصابت محيط مطار النيرب على مشارف حلب، في ثاني ضربة من نوعها على منشأة تستخدمها قوات إيرانية في أقل من سنة واحدة.

وتسببت الانفجارات في انقطاع الكهرباء في حلب، ثاني أكبر مدن سوريا والمركز الصناعي الرئيسي الذي دمرت الحرب أجزاء عديدة منه بعد القصف الجوي الروسي والسوري على مناطق كانت تسيطر عليها المعارضة.

ويقول خبراء عسكريون إن حلب الواقعة بشمال سوريا واحدة من المناطق الرئيسية التي توجد فيها قوى للحرس الثوري الإيراني الذي يدعم فصائل محلية تقاتل منذ سنوات مع جيش النظام لإلحاق الهزيمة بالمعارضة المسلحة.

ووسعت فصائل شيعية مدعومة من إيران نطاق سيطرتها على مناطق ذات غالبية سنية حول دمشق وفي جنوب وشرق سوريا في أماكن شهدت قصفاً عنيفاً، وهو ما أدى إلى نزوح جماعي أو لجوء إلى دول مجاورة.

وأثار نفوذ إيران المتنامي في سوريا، حيث عقدت صفقات اقتصادية وتجارية، إمكانية حدوث مواجهة عسكرية مع إسرائيل.

وهاجمت إسرائيل، التي تعتبر إيران أكبر تهديد لها، أهدافاً لإيران في سوريا مراراً وأهدافاً لفصائل متحالفة معها بما فيها تنظيم حزب الله اللبناني.

وسبق وأن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل نفذت "مئات" الهجمات خلال الأعوام القليلة الماضية لتحجيم إيران وحليفتها جماعة حزب الله.

وقالت إسرائيل إن من الأهمية البالغة عرقلة نفوذ إيران العسكري المتنامي في سوريا وتعهدت بإخراج قواتها من البلاد.