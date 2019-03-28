سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 28 مارس/آذار 2019
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خلاصات من TRT عربي: 28 مارس/آذار 2019
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من الشخصيات المهمة في تشكيل الخطة الجديدة / Reuters
28 مارس 2019

أهم الأحداث:

بومبيو يقول إن خطة السلام الأمريكية الجديدة ستتخلى عن المعايير القديمة المتمثلة بالقدس والمستوطنات، وماي تؤكد أنها مستعدة للتنحي لإنقاذ اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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بومبيو: سنتخلى عن المعايير القديمة التي تتعلق بالقدس والمستوطنات

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، إن خطة السلام للشرق الأوسط (صفقة القرن) التي تعتزم الولايات المتحدة طرحها، ستتخلى عن المعايير القديمة التي تتعلق بقضايا مثل القدس والمستوطنات. [الأناضول]

واعتبر مايك بومبيو، أن "هذه كانت المعايير التي احتلت النقاشات سابقا وقادتنا إلى ما نحن عليه الآن: لا حل"، مشيراً إلى أن "الخطة الأمريكية ستستند إلى الحقائق على الأرض، والتقييم الواقعي لما سيقودنا إلى تحقيق نتيجة جيدة". [TRT عربي]

ماي مستعدة للتنحي لإنقاذ اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها مستعدة للتنحي إذا كان ذلك سيدفع البرلمان للموافقة على الخطة التي توصلت إليها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأضافت للنواب، وفقا لبيان صدر عن مكتبها، ”نحن بحاجة للمضي بالاتفاق قدما وإتمام الخروج“.[رويترز]

وبدأ مجلس العموم البريطاني، مساء الأربعاء، جلسة تصويت على خيارات بديلة لخطة ماي بشأن انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك بعد يومين من تصويت أعضاء المجلس لصالح تعديل يمنحهم دوراً أكبر في تحديد مسار خروج البلاد من الاتحاد. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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