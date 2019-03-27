قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب ما زالت تعمل على تحديد المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ومحاسبتهم.

وأضاف خلال جلسة للكونغرس، أنه سيلتزم بمحاسبة أي شخص تثبت مسؤوليته عن قتل خاشقجي.

وأشار، في معرض رده على سؤال في الجلسة التي عقدها مجلس النواب، إلى أن المحاسبة ستطال أكبر المسؤولين، في حال ثبتت مسؤوليتهم عن القتل.

وقُتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي.

وتُتهم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، من قبل منظمات دولية بالتراخي إزاء السعودية في هذه القضية.

وسبق للرئيس الأمريكي أن قال إنه لا يوجد ما يكفي من الأدلة لاتهام وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان في حادث قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول.