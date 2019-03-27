أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الأربعاء، أنها مستعدة للتنحي في حال كان ذلك سيدفع البرلمان للموافقة على الخطة التي توصلت إليها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت خلال اجتماع مع أعضاء مجلس العموم من حزب المحافظين "نحن بحاجة إلى المضي بالاتفاق قدماً وإتمام الخروج"، وفق بيان صدر عن مكتبها.

وأشارت إلى أنها مستعدة لترك منصبها. وقالت "حتى لو كان ذلك قبل الموعد الذي كنت أنوي فيه التنحي، حتى أفعل الصواب لبلدنا وحزبنا".

وبدأ مجلس العموم البريطاني، مساء الأربعاء، جلسة تصويت على خيارات بديلة لخطة ماي بشأن انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وجاء ذلك بعد يومين من تصويت أعضاء المجلس لصالح تعديل يمنحهم دوراً أكبر في تحديد مسار خروج البلاد من الاتحاد.

وسبق أن أعلنت الحكومة البريطانية أنها لن تطرح خطتها المرفوضة مرتين على التصويت من جديد في البرلمان، إلا إذا ضمنت نجاح خطتها في التصويت.

ووافق الاتحاد الأوروبي على تأجيل موعد انسحاب بريطانيا حتى 22 مايو/أيار المقبل إذا دعم البرلمان البريطاني مشروع الاتفاق المتفق عليه بين الاتحاد ولندن الأسبوع الجاري.