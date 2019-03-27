قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن خطة السلام للشرق الأوسط التي تعتزم الولايات المتحدة طرحها، ستتخلى عن المعايير القديمة التي تتعلق بقضايا مثل القدس والمستوطنات.

وقال بومبيو، الأربعاء، في شهادة أمام الكونغرس، "أنا واثق تماماً أن ما تمت تجربته في السابق فشل، وأنا متفائل بأن ما نفعله سيوفر لنا احتمالات أفضل بأن نحقق النتائج التي ستكون أفضل للشعب الإسرائيلي، وكذلك للشعب الفلسطيني".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تريد توسيع النقاش"، وذلك في رد على سؤال عما إذا كان اتفاق السلام سيركز كما في الماضي، على ترسيخ الحدود، والاعتراف المتبادل، ووضع القدس والمستوطنات في الضفة الغربية، وعودة اللاجئين الفلسطينيين.

واعتبر بومبيو، أن "هذه كانت المعايير التي احتلت النقاشات سابقاً وقادتنا إلى ما نحن عليه الآن: لا حل"، مشيراً إلى أن "الخطة الأمريكية ستستند إلى الحقائق على الأرض، والتقييم الواقعي لما سيقودنا إلى تحقيق نتيجة جيدة".

وتعلن الحكومة الإسرائيلية بين فينة وأخرى عن بناء آلاف الوحدات السكنية في الضفة الغربية المحتلة وتوسيع الكتل الاستيطانية الكبرى، بالإضافة إلى تكوين بؤر استيطانية جديدة بهدف فرض وقائع جديدة على الأرض.

ومن المتوقع أن تطرح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخطوط العامة لما يسمى بـ"صفقة القرن"، بعد الانتخابات الإسرائيلية، في 9 أبريل/نيسان المقبل، رغم أن السلطة الفلسطينية رفضت الوساطة الأمريكية بسبب اعتراف ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل.